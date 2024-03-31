Konya seçim sonuçları takip ekranı! YSK Konya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminin ardından sıra belediye seçimlerine geldi. Yerel seçimler 31 Mart 2024 Pazar günü milyonlarca seçmenin katılımı ile yapılıyor. Oy verme sürecinin tamamlanmasının ardından ''2024 Konya seçimi kim kazandı?'' sorusu yanıt bulacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasağını kaldırmasının hemen ardından il il, ilçe ilçe seçim sonucu ve oy oranları sabah.com.tr adresinde anlık olarak paylaşılacak. Konya seçim sonuçları ve partilerin oy oranları YSK verileri ile yanıt buluyor. İşte 2024 Konya oy sonuçları canlı ve güncel veriler...

KONYA SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Konya Yerel Seçim Sonuçları ekranı;