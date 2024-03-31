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Haberler Galeri Konya seçim sonuçları takip ekranı! YSK Konya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 06:07 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 07:28

Konya seçim sonuçları takip ekranı! YSK Konya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Her 5 yılda bir yerel yönetimler milletin iradesiyle belli oluyor. Türkiye yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları belirlemek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. Konya seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr adresinden takip ediliyor ve YSK yayın yasağının kalmasıyla birlikte Konya seçimi kim kazandı netleşiyor. İşte YSK seçim sonuçları ekranı ile Konya seçim sonucu öğrenme ekranı ve adayların oy oranları.

Konya seçim sonuçları takip ekranı! YSK Konya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminin ardından sıra belediye seçimlerine geldi. Yerel seçimler 31 Mart 2024 Pazar günü milyonlarca seçmenin katılımı ile yapılıyor. Oy verme sürecinin tamamlanmasının ardından ''2024 Konya seçimi kim kazandı?'' sorusu yanıt bulacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasağını kaldırmasının hemen ardından il il, ilçe ilçe seçim sonucu ve oy oranları sabah.com.tr adresinde anlık olarak paylaşılacak. Konya seçim sonuçları ve partilerin oy oranları YSK verileri ile yanıt buluyor. İşte 2024 Konya oy sonuçları canlı ve güncel veriler...

KONYA SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Konya Yerel Seçim Sonuçları ekranı;

Konya seçim sonuçları takip ekranı! YSK Konya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KONYA SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti: Uğur İbrahim Altay

CHP: İsmail Sonkaya

İYİ Parti: Abdullah Yıldırım

DEM Parti: Bülent Kılıç

Yeniden Refah: Mehmet Köseoğlu

Zafer Partisi: Ayhan Milci

Konya Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Konya seçim sonuçları takip ekranı! YSK Konya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KONYA SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Konya'da ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Ahırlı Seçim Sonuçları

Akören Seçim Sonuçların

Akşehir Seçim Sonuçları

Altınekin Seçim Sonuçları

Beyşehir Seçim Sonuçları

Bozkır Seçim Sonuçları

Çeltik Seçim Sonuçları

Cihanbeyli Seçim Sonuçları

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Emirgazi Seçim Sonuçları

Ereğli Seçim Sonuçları

Güneysınır Seçim Sonuçları

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Hüyük Seçim Sonuçları

Ilgın Seçim Sonuçları

Kadınhanı Seçim Sonuçları

Karapınar Seçim Sonuçları

Karatay Seçim Sonuçları

Kulu Seçim Sonuçları

Meram Seçim Sonuçları

Sarayönü Seçim Sonuçları

Selçuklu Seçim Sonuçları

Seydişehir Seçim Sonuçları

Taşkent Seçim Sonuçları

Tuzlukçu Seçim Sonuçları

Yalıhüyük Seçim Sonuçları

Yunak Seçim Sonuçları

Konya seçim sonuçları takip ekranı! YSK Konya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KONYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Uğur İbrahim Altay, CHP İsmail Sonkaya, İYİ Parti Abdullah Yıldırım, DEM Parti Bülent Kılıç, Yeniden Refah Mehmet Köseoğlu, Zafer Partisi Ayhan Milci, Saadet Abdulkadir Karaduman ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Konya seçim sonuçları takip ekranı! YSK Konya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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