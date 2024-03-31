Manisa seçim sonuçları! YSK Manisa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra oy sayımı süreci başlayacak. Seçim sonucu, açılan sandık sayılarına göre güncellenerek anbean sabah.com.tr'den yayınlanacak. Manisa seçim sonuçları ile adayların aldıkları oy oranları ayrıntılı bir şekilde haberimizden takip edilebilecek. İlin yanı sıra ilçe seçim sonuçları ve hangi partiye ne kadar oy çıktığını da bu başlık altından öğrenebilirsiniz. Peki; Manisa seçimi kim kazandı? İşte, YSK verileri ile Manisa yerel seçim sonuçları 2024 canlı takip ekranı!

MANİSA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Manisa Yerel Seçim Sonuçları ekranı;