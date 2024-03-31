Manisa seçim sonuçları! YSK Manisa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MANİSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
YSK'nın kesin aday listesine göre Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olabilmek için yarışacak 19 adayın isimleri şu şekilde:
İyi Parti: Gürhan Özcan
Memleket Partisi: Gülnur Efe
Demokratik Sol Parti: Turgay Akbaba
Yeniden Refah Partisi: Hatice Nur Germir
Türkiye Komünist Partisi: Baran Etik
Zafer Partisi: Gökhan Parlak
Türkiye Komünist Hareketi: Çayan Demir
Bağımsız Türkiye Partisi: Ayhan Baş
Gelecek Partisi: Selçuk Özdağ
Yeni Türkiye Partisi: Saki Yağarcık
Cumhuriyet Halk Partisi: Ferdi Zeyrek
Emek Partisi: İbrahim Dağdelen
Hür Dava Partisi: Yahya Samihsan
Hak Ve Özgürlükler Partisi: Abdurrahim Aydın
Adalet Birlik Partisi: Bahtiyar Aksoy
Demokrat Parti: Ahmet Gökmen
Millet Partisi: Kazım Topal
Milliyetçi Hareket Partisi: Cengiz Ergün
Vatan Partisi: Mustafa Daban