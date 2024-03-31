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Haberler Galeri Manisa seçim sonuçları! YSK Manisa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 13:51 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 13:51

Manisa seçim sonuçları! YSK Manisa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2024 Pazar günü düzenleniyor. 60 milyonu aşkın seçmenin oy kullandığı Türkiye Yerel Seçimleri ile 5 yıl boyunca görevde olacak yeni yerel yöneticiler belli olacak. Seçim sonucu oy sayımının bitmesiyle birlikte netleşecek. Manisa seçim sonuçları canlı ve anlık verileri yayın yasağı kalkar kalkmaz sabah.com.tr'nin özel seçim ekranında yer alacak. YSK tarafından anbean yayınlanan oy oranları ardından Manisa seçimi kim kazandı sorusunun yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte, YSK verileri ile Manisa yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

Manisa seçim sonuçları! YSK Manisa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra oy sayımı süreci başlayacak. Seçim sonucu, açılan sandık sayılarına göre güncellenerek anbean sabah.com.tr'den yayınlanacak. Manisa seçim sonuçları ile adayların aldıkları oy oranları ayrıntılı bir şekilde haberimizden takip edilebilecek. İlin yanı sıra ilçe seçim sonuçları ve hangi partiye ne kadar oy çıktığını da bu başlık altından öğrenebilirsiniz. Peki; Manisa seçimi kim kazandı? İşte, YSK verileri ile Manisa yerel seçim sonuçları 2024 canlı takip ekranı!

MANİSA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Manisa Yerel Seçim Sonuçları ekranı;

Manisa seçim sonuçları! YSK Manisa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MANİSA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

CHP: Ferdi Zeyrek

MHP: Cengiz Ergün

İYİ Parti: Gürhan Özcan

Yeniden Refah: Hatice Nur Germir

Zafer Partisi: Gökhan Parlak

Manisa Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Manisa seçim sonuçları! YSK Manisa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MANİSA SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Manisa'da ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Ahmetli Seçim Sonuçları

Akhisar Seçim Sonuçları

Alaşehir Seçim Sonuçları

Demirci Seçim Sonuçları

Gölmarmara Seçim Sonuçları

Gördes Seçim Sonuçları

Kırkağaç Seçim Sonuçları

Köprübaşı Seçim Sonuçları

Kula Seçim Sonuçları

Salihli Seçim Sonuçları

Sarıgöl Seçim Sonuçları

Saruhanlı Seçim Sonuçları

Şehzadeler Seçim Sonuçları

Selendi Seçim Sonuçları

Soma Seçim Sonuçları

Turgutlu Seçim Sonuçları

Yunusemre Seçim Sonuçları

Manisa seçim sonuçları! YSK Manisa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MANİSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

YSK'nın kesin aday listesine göre Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olabilmek için yarışacak 19 adayın isimleri şu şekilde:

İyi Parti: Gürhan Özcan

Memleket Partisi: Gülnur Efe

Demokratik Sol Parti: Turgay Akbaba

Yeniden Refah Partisi: Hatice Nur Germir

Türkiye Komünist Partisi: Baran Etik

Zafer Partisi: Gökhan Parlak

Türkiye Komünist Hareketi: Çayan Demir

Bağımsız Türkiye Partisi: Ayhan Baş

Gelecek Partisi: Selçuk Özdağ

Yeni Türkiye Partisi: Saki Yağarcık

Cumhuriyet Halk Partisi: Ferdi Zeyrek

Emek Partisi: İbrahim Dağdelen

Hür Dava Partisi: Yahya Samihsan

Hak Ve Özgürlükler Partisi: Abdurrahim Aydın

Adalet Birlik Partisi: Bahtiyar Aksoy

Demokrat Parti: Ahmet Gökmen

Millet Partisi: Kazım Topal

Milliyetçi Hareket Partisi: Cengiz Ergün

Vatan Partisi: Mustafa Daban

Manisa seçim sonuçları! YSK Manisa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

34 SİYASİ PARTİ YARIŞIYOR!

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullanacak. 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde, 206 binden fazla sandık kurulacak.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.

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