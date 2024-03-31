Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SAKARYA SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Sakarya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 13:21 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 13:23

SAKARYA SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Sakarya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için seçmenler 31 Mart Pazar günü sandıkların başında yerlerini alacaklar. Yerel yöneticilerin belirleneceği seçimde büyükşehir, il, ilçe ve belde yönetimleri için oy kullanılacak. 81 ilde gerçekleştirilecek seçimde Sakarya Büyükşehir belediye başkanlığına AK Parti'den Yusuf Alemdar, CHP'den Azize Çeroğlu ve İyi Parti'den Selçuk Kılıçaslan aday gösteriliyor. Sakarya seçim sonuçları 31 Mart'ta seçim yasakları kaldırıldıktan hemen sonra canlı, güncel ve anlık olarak sabah.vom.tr adresi üzerinden takip edilebilecek. Sakarya yerel seçim sonuçları için ve Sakarya'da seçimi kim kazandı sorularının cevapları Sakarya oy oranlarıyla cevap bulacak. İşte YSK ile Sakarya seçim sonuçları

SAKARYA SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Sakarya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Sakarya Yerel Seçim sonuçları araştırılmaya devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen takvimle 31 Mart Pazar günü tüm yurtta gerçekleşecek olan seçim sonucunda Sakarya'nın büyükşehir ve ilçe belediye başkanları belli olacak. 81 ilde gerçekleştirilen seçimlerde Sakarya seçim sonuçları bekleniyor. İşte sabah.com.tr Sakarya YSK ile seçim sonuçları

KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Kocaeli seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz

SAKARYA SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Sakarya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Yusuf Alemdar

CHP: Azize Çeroğlu

İyi Parti: Selçuk Kılıçaslan

Zafer Partisi: Cihan Kolip

Dem Parti: Engin Güleser

Yeniden Refah: Selçuk Geyveli

Sakarya Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SAKARYA SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Sakarya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SAKARYA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Sakarya'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Adapazarı Seçim Sonuçları

Akyazı Seçim Sonuçları

Arifiye Seçim Sonuçları

Erenler Seçim Sonuçları

Ferizli Seçim Sonuçları

Geyve Seçim Sonuçları

Hendek Seçim Sonuçları

Karapürçek Seçim Sonuçları

Karasu Seçim Sonuçları

Kaynarca Seçim Sonuçları

Kocaali Seçim Sonuçları

Pamukova Seçim Sonuçları

Sapanca Seçim Sonuçları

Serdivan Seçim Sonuçları

Söğütlü Seçim Sonuçları

Taraklı Seçim Sonuçları

SAKARYA SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Sakarya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SAKARYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Sakarya'da AK Parti'den Yusuf Alemdar, CHP Azize Çeroğlu, İYİ Parti Selçuk Kılıçaslan, Yeniden Refah Partisi Selçuk Geyveli, Dem Parti Engin Güleser ve Zafer Partisi Cihan Kolip

ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

SAKARYA SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Sakarya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

SON DAKİKA