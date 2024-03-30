Samsun Bafra seçim sonuçları 2024! YSK Bafra yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

Giriş Tarihi: 30.03.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
14:03
81 ilde takip edilecek seçim sonucu ilçe ilçe sabah.com.tr'de olacak. YSK tarafından açıklanmaya başlayacak oy oranları canlı yayın ile mercek altına alınacak. 139 mahallesi olan Bafra'da seçimi kim kazandı sorusu Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayımlanacak resmi verilerle kesinleşecek. Samsun Bafra seçim sonuçları 2024 adaylar ve partiler özelinde incelenecek. Açılan sandıklarla birlikte anlık oy sayısını Bafra yerel seçim sonuçları ekranından takip edebilirsiniz.