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Haberler Galeri Samsun Bafra seçim sonuçları 2024! YSK Bafra yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 14:03 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 14:03

Samsun Bafra seçim sonuçları 2024! YSK Bafra yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

81 ilde takip edilecek seçim sonucu ilçe ilçe sabah.com.tr'de olacak. YSK tarafından açıklanmaya başlayacak oy oranları canlı yayın ile mercek altına alınacak. 139 mahallesi olan Bafra'da seçimi kim kazandı sorusu Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayımlanacak resmi verilerle kesinleşecek. Samsun Bafra seçim sonuçları 2024 adaylar ve partiler özelinde incelenecek. Açılan sandıklarla birlikte anlık oy sayısını Bafra yerel seçim sonuçları ekranından takip edebilirsiniz.

Samsun Bafra seçim sonuçları 2024! YSK Bafra yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

31 Mart akşamı oy sayımıyla birlikte ortaya çıkmaya başlayacak seçim sonucu YSK tarafından aktarılan verilerle öğrenilecek. Bu noktada en çok merak edilenler arasında Samsun'un ilçeleri de yer alıyor. Samsun Bafra seçim sonuçları da bu noktada araştırılıyor. Seçilen aday 5 yıl boyunca görevde bulunmaya hazırlanacak. İşte, canlı Bafra yerel seçim sonuçları 2024 sayfası…

SAMSUN BAFRA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Samsun Bafra seçim sonuçları takip ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların ve siyasi partilerin oy oranlarına ulaşabilir, yüzdeleri canlı olarak takip edebilirsiniz.

Samsun Bafra seçim sonuçları 2024! YSK Bafra yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

SAMSUN BAFRA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Hamit Kılıç

CHP: Özgür Önder

İYİ Parti: Hamdi Yıldız

DEM Parti: Sevda Üngör

Yeniden Refah Partisi: Şükrü Neiş

Samsun Bafra Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Samsun Bafra seçim sonuçları 2024! YSK Bafra yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

SAMSUN İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Samsun'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Atakum Seçim Sonuçları

Canik Seçim Sonuçları

İlkadım Seçim Sonuçları

Tekkeköy Seçim Sonuçları

19 Mayıs Seçim Sonuçları

Alaçam Seçim Sonuçları

Asarcık Seçim Sonuçları

Ayvacık Seçim Sonuçları

Bafra Seçim Sonuçları

Çarşamba Seçim Sonuçları

Havza Seçim Sonuçları

Kavak Seçim Sonuçları

Ladik Seçim Sonuçları

Salıpazarı Seçim Sonuçları

Terme Seçim Sonuçları

Vezirköprü Seçim Sonuçları

Yakakent Seçim Sonuçları

Samsun Bafra seçim sonuçları 2024! YSK Bafra yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

SAMSUN BAFRA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Samsun Bafra'da AK Parti Hamit Kılıç, CHP Özgür Önder, İYİ Parti Hamdi Yıldız, Yeniden Refah Partisi Şükrü Neiş, DEM Parti Sevda Üngör ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Samsun Bafra seçim sonuçları 2024! YSK Bafra yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

BAFRA MAHALLELERİ

Bafra'da 139 mahalle vardır:

Adaköy

Ağcaalan

Ağıllar

Akalan

Aktekke

Alaçam

Alparslan

Altınay

Altınkaya

Altınova

Altınyaprak

Asar

Asmaçam

Azay

Bahçeler

Bakırpınarı

Balıklar

Barış

Başaran

Başkaya

Bengü

Boğazkaya

Burunca

Büyükcami

Cumhuriyet

Çalköy

Çamaltı

Çatak

Çataltepe

Çetinkaya

Çilhane

Çulhakoca

Darboğaz

Dededağı

Dedeli

Derbent

Dereler

Dikencik

Doğanca

Doğankaya

Düzköy

Elalan

Eldavut

Elifli

Emenli

Emirefendi

Esençay

Evrenuşağı

Eynegazi

Fatih

Fener

Fevzi Çakmak

Gazibeyli

Gaziosmanpaşa

Gazipaşa

Gerzeliler

Gökalan

Gökçeağaç

Gökçekent

Gökçesu

Göltepe

Gümüşyaprak

Hacınabi

Hacıoğlu

Harız

Hıdırellez

Hüseyinbeyli

İğdir

İkizpınar

İkiztepe

İlyaslı

İnözükoşaca

İshaklı

İsmetpaşa

Kahraman

Kalaycılı

Kamberli

Kanlıgüney

Kapıkaya

Karaburç

Karakütük

Karıncak

Karpuzlu

Kavakpınar

Kaygusuz

Kelikler

Kemalpaşa

Keresteci

Kızılırmak

Kolay

Komşupınar

Koruluk

Koşu

Kozağzı

Köseli

Kuşçular

Kuşluğan

Kuzalan

Küçükkavakpınar

Lengerli

Meşelitürkmenler

Mevlana

Müstecep

Ortadurak

Osmanbeyli

Ozan

Örencik

Paşaşeyh

Sahilkent

Sarıçevre

Sarıkaya

Sarıköy

Sarpın

Selemelik

Sürmeli

Şahinkaya

Şeyhören

Şeyhulaş

Şirinköy

Tabakhane

Taşköprü

Tepebaşı

Tepecik

Terzili

Türbe

Türkköyü

Tütüncüler

Uluağaç

Üçpınar

Yağmurca

Yaka

Yakıntaş

Yenialan

Yeniköy

Yeraltı

Yeşilköy

Yeşilyazı

Yiğitalan

Yörgüç

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