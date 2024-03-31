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Haberler Galeri Tunceli seçim sonuçları! YSK Tunceli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 13:13 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 13:13

Tunceli seçim sonuçları! YSK Tunceli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşiyor. Yeni büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanları ve muhtarların belirleneceği Türkiye Yerel Seçimleri'nde oy kullanacak seçmen sayısı 61 milyon 441 bin 882 olarak belirlendi. YSK'nin verilerine göre, 1 milyon 32 bin 610 genç bu seçimde ilk kez oy verecek. Yayın yasaklarının sona ermesinin ardından Tunceli seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr yerel seçim sonuçları 2024 sayfasında yerini alacak. YSK tarafından anbean paylaşılan veriler ile Tunceli seçimi kim kazandı sorusunun yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte, YSK ile Tunceli yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

Tunceli seçim sonuçları! YSK Tunceli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Tunceli seçim sonuçları 2024 son dakika verileri şehirde ikamet eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. 34 siyasi partinin yer aldığı seçimde oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek olup ardından oy sayımına geçilecek. YSK seçim sonucu verileri, açılan sandık sayılarına göre güncellenerek sabah.com.tr'den yayınlanacak. Canlı ve anlık oy oranları ile Tunceli seçimi kim kazandı sorusu yanıt bulacak. İşte, YSK Tunceli yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

TUNCELİ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Tunceli Yerel Seçim Sonuçları ekranı;

Tunceli seçim sonuçları! YSK Tunceli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

TUNCELİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Erkan Eroğlu

CHP: Ali Mustafa Çelik

İYİ Parti: Eser Köse

DEM Parti: Cevdet Konak

Yeniden Refah Partisi: Erdal Saylan

Tunceli Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Tunceli seçim sonuçları! YSK Tunceli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

TUNCELİ SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Tunceli'de ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Çemişgezek Seçim Sonuçları

Hozat Seçim Sonuçları

Mazgirt Seçim Sonuçları

Merkez Seçim Sonuçları

Nazımiye Seçim Sonuçları

Ovacık Seçim Sonuçları

Pertek Seçim Sonuçları

Pülümür Seçim Sonuçları

Tunceli seçim sonuçları! YSK Tunceli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

TUNCELİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

YSK'nın kesin aday listesine göre Tunceli Belediye Başkanı olabilmek için yarışacak adayların isimleri şu şekilde:

AK Parti: Erkan Eroğlu

CHP: Ali Mustafa Çelik

İYİ Parti: Eser Köse

DEM Parti: Cevdet Konak

Yeniden Refah: Erdal Saylan

Zafer Partisi: Kenan Ahmet Tayşun

Saadet: Muhammed Nedim Sadak

HÜDA PAR: Muhammed Ata Yüksel

DEVA Partisi: Veysel Güler

VATAN: Nihal Gündoğan

Yeni Türkiye Partisi: Hamdi Çakar

Bağımsız Türkiye Partisi: Metin Geyik

Türkiye Komünist Partisi: Özcan Sarısaltık

HAK-PAR: Mesut Kaplan

Millet Partisi: Mehmet Pınar

Demokratik Sol Parti: Mehmet Önder İştutan

DEVA: Veysel Güler

Adalet Partisi: Hıdır Açıkbaş

Zafer Partisi: Kenan Ahmet Tayşun

Bağımsız: Hüseyin Aygün

Bağımsız: Aydın Polat

Bağımsız: Taner Yıldız

Tunceli seçim sonuçları! YSK Tunceli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİME 34 SİYASİ PARTİ KATILACAK

34 siyasi partinin katılacağı seçimde partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:

AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34."

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