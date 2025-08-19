Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Türkiye'nin en yüksek IQ ortalamasına sahip şehirleri açıklandı! İşte en zeki şehirleri listesi
Giriş Tarihi: 19.08.2025 18:48 Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 18:48

Türkiye genelinde yapılan IQ araştırması sonucunda, 81 ilin zeka ortalamaları açıklandı. Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen değerlendirmede, şehirlerin IQ seviyeleri baz alınarak en zeki şehirler sıralandı. Bu çalışmada, şehirlerin sosyoekonomik ve kültürel yapıları gibi birçok faktör dikkate alındı. Peki sizce Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? İşte o liste...

Türkiye genelinde yapılan bir araştırmada, 81 ilin IQ seviyeleri mercek altına alındı. Bu kapsamda Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi hazırlandı. Araştırmaya göre, özellikle büyükşehirler ve eğitim olanakları gelişmiş iller, IQ ortalaması bakımından üst sıralarda yer aldı. İşte merak edilen o liste...

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ ŞEHİRLERİ SIRALAMASI

81- Bingöl

94.19

80- Siirt

94.52

79- Hakkari

95.16

78- Artvin

95.36

77- Kars

95.84

76- Bitlis

95.96

75- Ağrı

96.06

74- Düzce

96.26

73- Iğdır

96.69

72- Amasya

96.88

71- Erzincan

96.97

70- Bilecik

97.14

69- Adıyaman

97.29

68- Ardahan

97.33

67- Hatay

97.36

66- Çankırı

97.53

65- Muş

97.73

64- Van

97.74

63- Yozgat

98.05

62- Şanlıurfa

98.07

61- Bayburt

98.29

60- Şırnak

98.43

59- Elazığ

98.46

58- Batman

98.75