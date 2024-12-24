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Haberler Galeri Çocuklar Duymasın'ın Emine'si son haliyle ağızları açık bırakıyor! 53 yaşındaki Melek Şahin'i görenler tanıyamıyor...
Giriş Tarihi: 24.12.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 10:08

Çocuklar Duymasın'ın Emine'si son haliyle ağızları açık bırakıyor! 53 yaşındaki Melek Şahin'i görenler tanıyamıyor...

Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ'un başrollerinde yer alan ve bir dönem izlenme rekorları kıran Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Emine' karakteriyle tanınan Melek Şahin'in son hali ağzıları açıık bıraktı. Çaycı Hüseyin'in eşi olarak hafızalara kazınan 53 yaşındaki Melek Şahin'i bir de gerçek hayatta görün...

Çocuklar Duymasın’ın Emine’si son haliyle ağızları açık bırakıyor! 53 yaşındaki Melek Şahin’i görenler tanıyamıyor...

İlk olarak 2002 yılında ekrana gelen "Çocuklar Duymasın" dizisi, birçok kült karakter ve replikle Türk televizyon tarihinde önemli bir yer edindi. Ekranların unutulmaz dizilerinden Çocuklar Duymasın da bir çok isim hayat verdiği karakterle adeta hafızalara kazındı. Bu isimlerden biri de Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin.

Çocuklar Duymasın’ın Emine’si son haliyle ağızları açık bırakıyor! 53 yaşındaki Melek Şahin’i görenler tanıyamıyor...

Başrollerinde Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın yer aldığı Çocuklar Duymasın'da Çaycı Hüseyin'in eşi ve Meltem ile Haluk'un evlerindeki yardımcıları Emine'yi canlandıran başarılı oyuncu Melek Şahin şimdi ne yapıyor?

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Çocuklar Duymasın’ın Emine’si son haliyle ağızları açık bırakıyor! 53 yaşındaki Melek Şahin’i görenler tanıyamıyor...

Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin verdiği bir röportaj ile hakkında merak edilenleri açıklamıştı.

Çocuklar Duymasın’ın Emine’si son haliyle ağızları açık bırakıyor! 53 yaşındaki Melek Şahin’i görenler tanıyamıyor...

Normalde olduğu kişi olarak Emine hayranlarını şaşırtan Melek Şahin "Bir röportajınızda sokakta sizi görenlerin tanımadığını söylüyorsunuz. O durum hâlâ geçerli mi?" sorusuna "Evet, tanımıyor. Tanıyanlar azınlıkta ama tanınmıyor olmaktan rahatsız değilim. İnsanların tepkisi 'Sanki sizi bir yerden tanıyorum' cümlesi ile başlıyor..." yanıtını vermişti.

Çocuklar Duymasın’ın Emine’si son haliyle ağızları açık bırakıyor! 53 yaşındaki Melek Şahin’i görenler tanıyamıyor...

İŞTE ÇAYCI HÜSEYİN'İN EMİNE'Sİ MELEK ŞAHİN'İN SON HALİ...

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