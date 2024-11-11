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Haberler Galeri Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! "Vay be o da mı estetikli çıktı"
Giriş Tarihi: 11.11.2024 08:38 Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 08:38

Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! "Vay be o da mı estetikli çıktı"

42 yaşındaki Gökçe Bahadır, her yaptığı ile magazin gündeminin en dikkat çeken isimlerinden biri. Gökçe Bahadır'ın yıllar içindeki değişimi sosyal medyada ilgi odağı oldu. 'Hayat Bilgisi' dizisiyle ünlenen Gökçe Bahadır, Törpü Yeliz rolüyle gönüllere taht kurmuştu. Daha sonra ise Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak seyirciyle buluştu. Yıllar içindeki değişimi ise dikkatlerden kaçmadı. Gökçe Bahadır'ın estetiksiz haline sosyal medyadan yorum yağdı. İşte merak edenler için Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali…

Gökçe Bahadır’ın estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! Vay be o da mı estetikli çıktı

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır "Estetik yaptırıyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt vermişti: "Herkes aynaya baktığında kendini güzel görmek ister. Ufak tefek şeyler bende de var, hiçbir şey yok diyemem. Sonuçta her daim bakımlı ve güzel gözükmek isterim ama doğallığı bozmadan" demişti. Ama yıllar içindeki değişimini görenler şoke oldu. İşte Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali...

Gökçe Bahadır’ın estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! Vay be o da mı estetikli çıktı

İşte Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali... Gökçe Bahadır ve müzisyen eşi Emir Ersoy, 25 Şubat'ta Alaçatı'da dünyaevine girmişti. Öte yandan; Gökçe Bahadır'ın kariyerinin ilk zamanlarındaki hali sosyal medyada çok konuşuldu. Estetiksiz hali görenleri şoke etti!

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Gökçe Bahadır’ın estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! Vay be o da mı estetikli çıktı

BİRCE AKALAY'IN ESTETİKSİZ ŞAŞIRTTI

Sade ve doğal tarzıyla dikkat çeken oyuncu Birce Akalay'ın yıllar öncesine ait fotoğrafları şaşırttı. Dolgun dudakları ve kalın kaşlarıyla sade bir güzelliğe sahip, Akalay'ın en çok dudaklarının doğal olup, olmadığı konuşuluyor… Ancak eski fotoğraflara bakınca ünlü oyuncunun dudaklarının dolgunlaştığı, kaşlarının da kalınlaştığı görülüyor. Ünlü oyuncunun yüzünde dolgular olduğu da diğer iddialar arasında.

Gökçe Bahadır’ın estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! Vay be o da mı estetikli çıktı

Oyuncu Birce Akalay'ın yıllar öncesine ait fotoğrafları ortaya çıktı. İşte Akalay'ın estetiksiz hali

Gökçe Bahadır’ın estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! Vay be o da mı estetikli çıktı

Ünlü oyuncu Birce Akalay'ın estetiksiz, eski fotoğrafları şaşırttı.

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