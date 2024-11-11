Giriş Tarihi: 11.11.2024 08:38
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024
08:38
Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! "Vay be o da mı estetikli çıktı"
42 yaşındaki Gökçe Bahadır, her yaptığı ile magazin gündeminin en dikkat çeken isimlerinden biri. Gökçe Bahadır'ın yıllar içindeki değişimi sosyal medyada ilgi odağı oldu. 'Hayat Bilgisi' dizisiyle ünlenen Gökçe Bahadır, Törpü Yeliz rolüyle gönüllere taht kurmuştu. Daha sonra ise Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak seyirciyle buluştu. Yıllar içindeki değişimi ise dikkatlerden kaçmadı. Gökçe Bahadır'ın estetiksiz haline sosyal medyadan yorum yağdı. İşte merak edenler için Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali…