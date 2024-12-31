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Haberler Galeri Kimi telli duvaklı gelin oldu kimi gözyaşlarıyla vedalaştı... İşte 2024 yılında en çok konuşulan magazin olayları!
Giriş Tarihi: 31.12.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 11:31

Kimi telli duvaklı gelin oldu kimi gözyaşlarıyla vedalaştı... İşte 2024 yılında en çok konuşulan magazin olayları!

2025 yılına girmeye çok az kalırken, 2024 yılı boyunca ünlülerin hayatlarında pek çok önemli dönüm noktası yaşandı. Aşkları, evlilikleri, ayrılıkları ve kayıplarıyla dikkat çeken isimler, magazin dünyasında uzun süre konuşulacak olaylara imza attı. Yıl boyunca sahneye çıkan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren veya özel hayatlarıyla ilgi odağı haline gelen ünlüler, hem kendi dünyalarında hem de kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İşte 2024'e damgasını vuran o isimler, yaşadıkları olaylar ve bu yılın en çok konuşulan anları!

Kimi telli duvaklı gelin oldu kimi gözyaşlarıyla vedalaştı... İşte 2024 yılında en çok konuşulan magazin olayları!

EN ÇOK BUNLARI KONUŞTUK!

Yeni yıla girmeden önce, 2024 ünlüler dünyasında neler olmuş,kimlerin aşkı yarım kalmış veya kim telli duvaklı gelin olmuş ya da sahne de gözyaşlarına boğulmuş hepsini bir daha hatırlayalım... İşte 2024 yılında en çok konuşulan sansasyonel magazin olayları!

Kimi telli duvaklı gelin oldu kimi gözyaşlarıyla vedalaştı... İşte 2024 yılında en çok konuşulan magazin olayları!

PINAR DENİZ- KAAN YILDIRIM EVLİLİĞİ

Oyuncu Pınar Deniz ve meslektaş eşi Kaan Yıldırım, sade bir törenle dünyaevine girmişti. Evlilikleriyle tüm gözleri üzerlerine çeken çift şimdi ise ebeveyn olmaya hazırlanıyor.

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Kimi telli duvaklı gelin oldu kimi gözyaşlarıyla vedalaştı... İşte 2024 yılında en çok konuşulan magazin olayları!

ERKEK ÇOCUK BEKLİYORLAR

Oyuncu çift anne baba olacağı haberini yaptıkları sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu.

Kimi telli duvaklı gelin oldu kimi gözyaşlarıyla vedalaştı... İşte 2024 yılında en çok konuşulan magazin olayları!

BENGÜ'NÜN 6 YILLIK EVLİLİĞİNİN BİTMESİ

Güzel şarkıcı Bengü ve eski eşi Selim Selimoğlu fikir ayrılıkları nedeniyle 2024 yılında ayrılmaya karar vermişti. Bengü'nün boşandıktan sonra verdiği konserde ağlamsı magazin dünyasına adeta bomba gibi düştü.

Kimi telli duvaklı gelin oldu kimi gözyaşlarıyla vedalaştı... İşte 2024 yılında en çok konuşulan magazin olayları!

SAHNEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU...

Bengü, 'Ağla Kalbim' şarkısını söyleyeceği sırada, dinleyicilerin araya girerek hep bir ağızdan söylemesi güzel şarkıcıyı gözyaşlarına boğdu. Başarılı şarkıcının o anları kısa sürede gündem oldu.

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