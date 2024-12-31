Giriş Tarihi: 31.12.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
11:31
Kimi telli duvaklı gelin oldu kimi gözyaşlarıyla vedalaştı... İşte 2024 yılında en çok konuşulan magazin olayları!
2025 yılına girmeye çok az kalırken, 2024 yılı boyunca ünlülerin hayatlarında pek çok önemli dönüm noktası yaşandı. Aşkları, evlilikleri, ayrılıkları ve kayıplarıyla dikkat çeken isimler, magazin dünyasında uzun süre konuşulacak olaylara imza attı. Yıl boyunca sahneye çıkan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren veya özel hayatlarıyla ilgi odağı haline gelen ünlüler, hem kendi dünyalarında hem de kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İşte 2024'e damgasını vuran o isimler, yaşadıkları olaylar ve bu yılın en çok konuşulan anları!