Kimi telli duvaklı gelin oldu kimi gözyaşlarıyla vedalaştı... İşte 2024 yılında en çok konuşulan magazin olayları!

EN ÇOK BUNLARI KONUŞTUK!

Yeni yıla girmeden önce, 2024 ünlüler dünyasında neler olmuş,kimlerin aşkı yarım kalmış veya kim telli duvaklı gelin olmuş ya da sahne de gözyaşlarına boğulmuş hepsini bir daha hatırlayalım... İşte 2024 yılında en çok konuşulan sansasyonel magazin olayları!