Haberler
Galeri
Kuruluş Orhan’ın Nilüfer Hatun’u Mahassine Merabet anlattı: Her oyuncu dönem işini tecrübe etmeli
Giriş Tarihi: 04.02.2026 12:49
Güncelleme Tarihi: 04.02.2026 12:57
Kuruluş Orhan’ın Nilüfer Hatun’u Mahassine Merabet anlattı: Her oyuncu dönem işini tecrübe etmeli
Bir yıl sonra yeniden buluşuyoruz... Önce çocukluğunu, ardından Fas'tan Türkiye'ye uzanan kariyer hikayesini anlatıyor. Son dönemde adından söz ettirdiği Kuruluş Orhan dizisini ise derinlemesine konuşuyoruz. "Çok istiyordum bir dönem dizisinde oynamak. Projeye kabul edildiğimde telefon karşısında zıpladım" sözleriyle anlatıyor heyecanını. Aldığımı eğitimlerden bahsederken, "At biraz zorladı. Başta çok yumuşaktım ata. Ama zamanla tamamen alıştım" diyor, Mert Yazıcıoğlu ile partnerliğini de "Sahnelerimiz çok güzel geçiyor. Seni taşıyor sahnede. Daha güzel oynamanı sağlıyor." sözleriyle anlatıyor. Son olarak yaptığı itiraf ise izleyenleri bir hayli şaşırtacak cinsten... Kuruluş Orhan'ın Nilüfer Hatun'u Mahassine Merabet, Günaydın YouTube kanalında bu haftaki konuğum oldu. Hayat hikayesinden kariyer sürecine, merak edilenlerini anlattı.