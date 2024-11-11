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Haberler Galeri Popstar Mehtap yeni imajıyla Barbie’ye benzetildi! İşte Mehtap Yılmaz’ın inanılmaz değişimi!
Giriş Tarihi: 11.11.2024 07:16 Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 07:18

Popstar Mehtap yeni imajıyla Barbie’ye benzetildi! İşte Mehtap Yılmaz’ın inanılmaz değişimi!

Popstar Mehtap oldu Barbie Mehtap! Popstar yarışmasıyla yıldızı parlayan ünlü şarkıcı yeni imajıyla görenleri çok şaşırttı. Mehtap Yılmaz'ın sosyal medya paylaşımları kısa sürede gündem oldu. Değişimiyle görenleri hayrete düşüren Popstar Mehtap, takipçilerinden tam not aldı. Yayınladığı dönem ilgi ile izlenen Popstar yarışmasına yakın arkadaşının ısrarıyla katılan Mehtap Yılmaz, yarışmada, dobra tavrıyla, dikkat çeken açıklamalarıyla ve güçlü sesiyle çok sevilmişti. Ünlü şarkı Mehtap Yılmaz yeni imajıyla Barbie bebeğe benzetildi. İşte inanılmaz değişimi…

Popstar Mehtap yeni imajıyla Barbie’ye benzetildi! İşte Mehtap Yılmaz’ın inanılmaz değişimi!

Popstar yarışması ile tanınan Mehtap Yılmaz, şimdilerde değişimiyle konuşuluyor. Ünlü şarkıcı yeni imajıyla Barbie bebeğe benzetildi...

Popstar Mehtap yeni imajıyla Barbie’ye benzetildi! İşte Mehtap Yılmaz’ın inanılmaz değişimi!

Yıldızı Popstar yarışmasıyla parlayan Mehtap Yılmaz, sosyal medyaya damga vurdu. Mehtap Yılmaz'ın değişimi magazin gündeminin en çok konuşulanlarından oldu. Mehtap'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafları görenler değişimine inanamıyor. İşte son hali…

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Popstar Mehtap yeni imajıyla Barbie’ye benzetildi! İşte Mehtap Yılmaz’ın inanılmaz değişimi!

Bir arkadaşının ısrarıyla Popstar'a katılan Mehtap Yılmaz, tüm elemeleri geçip, yarışmanın en iyileri arasına girmeyi başardı. Çıt çıt eklettiği saçları, abartı makyajı, abiye elbiseleriyle hatırladığımız Mehtap'a bir de şimdi bakın...

Popstar Mehtap yeni imajıyla Barbie’ye benzetildi! İşte Mehtap Yılmaz’ın inanılmaz değişimi!

Sivri dili, güçlü sesi ve dobralığıyla kısa sürede de herkesin kalbini kazanmıştı.

Popstar Mehtap yeni imajıyla Barbie’ye benzetildi! İşte Mehtap Yılmaz’ın inanılmaz değişimi!

Popstar Mehtap, yarışmadan sonra gelen ünüyle birlikte çeşitli magazin programlarında sunuculuk yaptı.

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