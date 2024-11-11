Popstar Mehtap yeni imajıyla Barbie’ye benzetildi! İşte Mehtap Yılmaz’ın inanılmaz değişimi!

Bir arkadaşının ısrarıyla Popstar'a katılan Mehtap Yılmaz, tüm elemeleri geçip, yarışmanın en iyileri arasına girmeyi başardı. Çıt çıt eklettiği saçları, abartı makyajı, abiye elbiseleriyle hatırladığımız Mehtap'a bir de şimdi bakın...