Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!

-Nasılsınız, neler yapıyorsunuz?

Bu ara epey yoğunum. İki oyunum var Tiyatro Oyun Kutusu'nda. Biri geçen seneden gelen bir oyun, adı da Oyun. Canan Sanan yazdı, yönetti. Alişan Özkan ile oynuyoruz. Çok özel bir oyun, felsefi bir gerilim. Diğeri tam tersi, acayip neşeli, komedi. Üç kadın bir yerde kapalı kalıyor. Adı Burası Şey Yeri. Bir yerde kapalı kalıyorlar ve orada hayatla, kendileriyle, geçmişleriyle yüzleşmeleri ama çok komik bir şekilde. Onların provaları vardı. Ardından turneye gittim. Dublajım çok yoğun. Yılbaşına doğru bizde dublaj artar. Stok yaparlar zam olmadan önce. Bu ara o ikisiyle yoğunum.

-Oyunculuk serüveninizi dinlemek isterim. Sanatçı bir ailede yetişiyorsunuz, Armağan Şenol'un kızısınız, bu durum vesile olmuştur yöneliminize diye düşünüyorum.

Mutlaka bir etkileşim olmuştur. Dediğin gibi babamın dayısı şehir tiyatrolarının duayenlerinden Necdet Mahfi Ayral. Onun kızı Jeyan Mahfi Ayral Tözüm, Türk sinemasının en önemli seslerinden ve şehir tiyatrosundan yine. Doğal olarak çok tiyatroya giderdim ben. Sinemaya çok götürürdü amcam beni. Ve babam Armağan Şenol da o dönemin en ünlü orkestra şeflerinden, şarkıcılarından. Röportaj yapmaya eve gelirlerdi. Gazetecilerden biri beni çok tatlı başarılı buluyor, bir yarışmaya sokmayı teklif ediyor. O yarışmada 260 çocuk arasında birinci seçiliyorum. Ve kural olarak da iki filmde oynamam şart koşuluyor. Türker İnanoğlu Erler Film'in ilk filmi olan Hancı ile oyunculuğa başlıyorum.