Giriş Tarihi: 24.12.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 12:11
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Sahne, kamera önü ve sesle iç içe geçen upuzun bir yolculuk… Sanatın tam ortasında büyüyen, çocuk yaşta setle tanışan ama kariyerini her zaman sorgulayarak ve üzerine koyarak ilerleten bir isim. Sinemadan televizyona, müzikten tiyatroya uzanan çok katmanlı bir üretim alanı… "Selena" dizisinin Müstesna'sı olarak hafızalara kazındı, hayat verdiği karakterlerle seyircinin kalbinde yer etti. Dobralığı ve şeffaflığıyla dikkat çekti; bir dönem rol aldığı "Selena"ya, "Aliye"ye ve sektöre dair ağızları açık bırakan itiraflarda bulundu. Setlerde yaşanan kırılma anlarından, "ukalaca davrandım" diyerek kabul ettiği hatalarına; oyunculukta maruz kaldığı mobbinge, estetik anlayışına ve sektörde değişen dengelere kadar pek çok başlığı açık yüreklilikle masaya yatırdı… "Biyografi'k" yeni bölümünde Parla Şenol'un hayatına ışık tutuyor; çocukluğundan gençliğine, sanat hayatından bilinmeyenlerine kadar merak edilenlerini irdeliyor.