Diyabetin sessiz çığlığı! Gözlerdeki bu değişime dikkat: Gizli şeker vücudunuzu ele geçirmiş olabilir

GÖZÜN KİMYASI: ŞEKER VE SIVI DENGESİ

Bu durumu anlamak için gözün anatomisine ve kan şekerinin çalışma prensibine bakmak gerekir. Yüksek kan şekeri (glikoz), sadece kan damarlarında dolaşan bir enerji kaynağı değildir; aynı zamanda ozmotik basıncı değiştiren bir maddedir.

Kanınızdaki şeker seviyesi yükseldiğinde, vücudunuzun genel sıvı dengesi (hidrasyon) değişime uğrar. Bu değişimden en hızlı etkilenen organlardan biri de gözlerdir. Gözlerimizin içinde, şeklini korumasını sağlayan ve ışığı kırmaya yarayan sıvılar ve esnek bir lens bulunur.