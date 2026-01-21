Haberler
Diyabetin sessiz çığlığı! Gözlerdeki bu değişime dikkat: Gizli şeker vücudunuzu ele geçirmiş olabilir
Giriş Tarihi: 21.01.2026 10:03
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 10:07
Sağlığımız söz konusu olduğunda, genellikle ağrı, sızı, yorgunluk veya kötüleşen fonksiyonlar bizi alarma geçirir. Vücudumuzun bize "bir şeyler yolunda gitmiyor" deme şekli genelde budur. Ancak modern çağın en sinsi hastalıklarından biri olan diyabet (şeker hastalığı), bazen oyunun kurallarını değiştirir.