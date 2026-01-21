Kemik erimesine ’dur’ diyen mucize besin! Günde 1 porsiyonu kemikleri çelik zırha çeviriyor

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Kalsiyum yetersizliği çoğu zaman fark edilmeden ilerleyerek yalnızca kemikleri değil, sinir sistemi ve beyin işlevlerini de olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlara göre bu eksiklik, zamanla ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına zemin hazırlayabiliyor. Peki kalsiyum eksikliği hangi belirtilerle kendini gösterir ve hangi besinler kalsiyum bakımından zengindir? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

Kalsiyum eksikliği çoğunlukla kalsiyum içeren besinlerin günlük beslenmede yeterince yer almamasından ortaya çıkar. Bunun yanı sıra, vücutta kalsiyumun emilimini kolaylaştıran D vitamininin düşük olması ve magnezyum yetersizliği de bu sorunun gelişmesinde etkili faktörler arasında bulunur.

Bazı ilaçların uzun süreli kullanımı kalsiyum düzeylerinin düşmesine yol açabilir. Bunun yanında aşırı tuz (sodyum) ve fosfor tüketimi de vücuttaki kalsiyum dengesini olumsuz etkileyebilir. Özellikle kronik böbrek hastalıkları, alınan kalsiyumun yeterince emilememesine neden olarak kalsiyum eksikliğinin ortaya çıkmasına zemin hazırlar.

Kalsiyum yetersizliğine yol açabilen diğer etkenler ise şu şekilde sıralanabilir:

  • İlerleyen yaş
  • Vejetaryen ağırlıklı beslenme düzeni
  • Menopoz dönemi
  • Tiroid bezine bağlı hastalıklar
  • Pankreas iltihabı (pankreatit)
KALSİYUM EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

KAS HASTALIKLARI

Kalsiyum eksikliği ortaya çıktığında en erken belirtilerden biri kaslarla ilgili sorunlar olur. Özellikle parmak uçları ve dudak çevresinde uyuşma ya da karıncalanma hissi görülebilir. Bununla birlikte hareket sırasında kol ve bacaklarda ağrı oluşabilir; el, ayak ve ağız çevresinde hissedilen uyuşma ve karıncalanma şikayetleri de sıkça yaşanabilir.

DİŞ HASSASİYETİ VE ÇÜRÜKLER

Yeterli düzeyde kalsiyum alınmadığında bundan en çok etkilenen yapılardan biri dişlerdir. Zamanla dayanıklılığını kaybeden dişler daha hassas ve kırılgan bir yapıya bürünebilir ve çürük oluşumu kolaylaşabilir. Kalsiyum eksikliği ilerlediğinde çene kemiğinde zayıflama meydana gelerek diş kaybına kadar varan sorunlara yol açabilir. Bu belirtiler, ağız ve diş bakımına yeterince özen göstermeyen kişilerde daha sık görülebilmektedir.

ZAYIF TIRNAKLAR VE KURU CİLT

Hücre yenilenmesi ve doku sağlığında önemli rol oynayan kalsiyum, bu nedenle pek çok cilt bakım ürününün içeriğinde de yer alır. Yeterli düzeyde kalsiyum alınmadığında ciltte kuruluk ortaya çıkabilir ve saç yapısı olumsuz etkilenebilir. Saç tellerinde kırılmalar, mat ve güçsüz bir görünüm ile birlikte saç dökülmesi görülebilir. Aynı zamanda tırnaklar da zayıflayarak daha kolay kırılabilir hale gelir.

BEYİN FONKSİYONLARINDA AZALMA

Kalsiyum, sinir iletimi ve beyin faaliyetlerinin sağlıklı şekilde sürdürülmesinde önemli bir role sahiptir. Vücutta yeterli düzeyde bulunmadığında baş dönmesi, dikkat dağınıklığı, unutkanlık ve ileri durumlarda hafıza sorunları ortaya çıkabilir. Bu tür belirtilerle karşılaşıldığında vakit kaybetmeden bir sağlık uzmanına başvurulması önemlidir.

İŞTAH KAYBI

Kalsiyum eksikliği uzun süredir devam ediyor ve tedavi edilmezse iştah azalmasına yol açabilir. Kalsiyum yalnızca kemiklerin güçlenmesinde değil, aynı zamanda besinlerle alınan vitamin ve minerallerin vücutta emilmesinde de önemli bir görev üstlenir. Bu mineralin yetersizliği sonucunda iştah düşebilir; buna bağlı olarak da yetersiz beslenme ve kilo kaybı görülebilir.

RAŞİTİZM

Gelişim dönemindeki çocuklarda kalsiyumun yeterince alınmaması, raşitizm adı verilen kemik hastalığının ortaya çıkmasına neden olabilir. Kemik yapısının sağlıklı biçimde oluşması ve güçlenmesi için kalsiyum hayati bir mineraldir. Bu nedenle özellikle 6–18 ay arasındaki bebeklerde yeterli kalsiyum alımına dikkat edilmesi büyük önem taşır.

YORGUNLUK

Kalsiyum eksikliğinde en sık görülen belirtilerden biri sürekli halsizliktir. Vücuttaki enerji düşüşüne bağlı olarak kişi kendini devamlı yorgun ve uykusuz hissedebilir. Yeterli kalsiyum alınmadığında bu tablo zamanla ağırlaşarak dikkat dağınıklığı, odaklanma güçlüğü, unutkanlık ve baş dönmesi gibi ek şikayetlere yol açabilir.

NÖBET GEÇİRME

Kalsiyumun ideal düzeyde olması, beyin hücrelerinin nörotransmitter salgılayabilmesi ve kasların sağlıklı biçimde kasılıp gevşeyebilmesi için büyük önem taşır. Kandaki kalsiyum seviyesinin düşmesi ise sinir sisteminin aşırı uyarılmasına yol açarak nöbet riskini artırabilir.

ANORMAL KALP RİTMİ

Düşük kalsiyum düzeyleri, kalp ritminde düzensizliklere yol açabilen önemli belirtiler arasında yer alır. Bu durum şiddetlendiğinde hayati risk oluşturabilecek sonuçlar doğurabilir. Kalp kas dokusundan oluştuğu için kasların düzenli ve sağlıklı çalışmasında kalsiyum temel bir rol oynar. Kalsiyum eksikliği ise kaslarda spazm ve ritim bozukluklarına neden olabilir.

KAS KRAMPLARI VE SPAZMI

Kalsiyum kasların kasılması ve gevşemesine yardımcı olur. Vücutta kalsiyum yoksunluğu yaşandığında ise kaslar normal hareketlerini gerçekleştiremez ve bu durum kas ağrılarına, spazmlara ve kas güçsüzlüğüne neden olabilir.

PREMENSTRÜEL SENDROM (PMS)

Pek çok kadının deneyimlediği adet öncesi sendrom yani premenstrüel sendrom, çeşitli nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Düşük D vitamini ve kalsiyum seviyesi ise adet öncesi sendromu tetiklediği bilinen bir durumdur. Bundan kaynaklı semptomalr yaşanıyorsa D vitamini ve kalsiyum almak, tüm semptomları ortadan kaldırabilir.

OSTEOPOROZ

Osteoporoz yani kemiklerin daha kırılgan olması kalsiyum eksikliğinden kaynaklanan bir hastalıktır. Daha hafif şekli olarak bilinen rahatsızlık ise osteopenidir. Kandaki kalsiyum seviyesinde düşüş yaşandığında, vücut bunu telafi etmek için kemiklerin içerisindeki kalsiyumu kullanmaya başlar ve kemikler zamanla zayıflar. Gücünü kaybeden kemikler ise kırılmaya daha yatkın hale gelir.

Diğer belirtiler ise şöyledir;

  • Çabuk ve sık hasta olma
  • Uyku sorunları, uykuya dalmakta sorun yaşama
  • Görme bozuklukları ve katarakt gibi hastalıklar
  • Kilo kaybının zorlaşması
  • Sinirlilik hali, durgun hissetme
  • Depresyon ve kaygı bozuklukları
KALSİYUM YÜKSEKLİĞİ NEDEN OLABİLİR?

Kalsiyum düşüklüğü gibi yüksekliğinin gözükme olasılığı da bulunmaktadır. Bunun başlıca sebebi olarak ise hiperparatiroidizmdir. Paratiroid bezinin aşırı çalışması sonucunda kandaki kalsiyum seviyesinin yükselme gözlemlenir. Bu durum aynı kalsiyum eksikliğinde olduğu gibi kemiklerin erimesi ve zayıflamasına neden olabilir.

Diğer nedenler ise şöyle sıralanabilir;

  • Belirli ilaçların kullanılması
  • Akciğerdeki hastalıklar
  • Böbreklerin yeterli çalışmaması
  • Aşırı kalsiyum ve D vitamini takviyesi alınması
  • Hipertroidizm
  • Vücuttaki lityum oranında artış
KALSİYUM EKSİKLİĞİNDE HANGİ HASTALIKLAR GÖRÜLÜR?

Kalsiyum, vücudun temel işlevlerini sağlıklı şekilde yerine getirebilmesi için büyük önem taşımaktadır. Eksikliğinde görülebilecek bazı hastalıklar ise şöyledir;

  • Kalpte ritim bozuklukları
  • Ruhsal sorunlar
  • Tansiyon problemleri
  • Ellerde, ağızda ve parmaklarda uyuşma
  • Yutkunmada zorluk
  • Kemiklerin dayanıksızlaşması
GÜNLÜK ALINMASI GEREKEN KALSİYUM MİKTARI

Her kişinin kendine has ihtiyaçları olsa da uzmanlar 19 ila 50 yaş arasındaki bireylerin günlük ortalama 1000 mg kalsiyum alması gerektiğini söylemektedir. Gelişme çağında olan gençlerde kemiklerin büyümesi için çok daha yüksek miktarlarda kalsiyum gerektiği gibi ilerleyen yaşlarda da kemik sağlığını korumak adına daha yüksek miktarlar gereklidir.

Çocuklarda önerilen miktar günlük ortalama 1300 mg iken 50 yaş üzerinde ise bu miktar 1200 mg'dır. İki yaş grubunda da yeterli kalsiyum tüketimi farklı sağlık sorunlarının ortaya çıkmaması için büyük önem taşır.

Takviye olarak alınan kalsiyumda günlük dozu birkaç seferde almak önerilmektedir. Her defasında 600 mg'ı aşmadan alacağınız miktarlar, kalsiyumun vücutta daha iyi emilmesini sağlayarak etkisini arttıracaktır. Örneğin günlük 1000 mg kalsiyum alıyorsanız bunu iki seferde 500'er mg olarak almak daha sağlıklı olacaktır.

KALSİYUM KAYNAĞI BESİNLER

Kalsiyum vücutta kendiliğinden üretilmediği için tükettiğiniz besinler konusunda dikkatli olmakta fayda var. İşte kalsiyum deposu besinler…

SÜT

Süt en zengin kalsiyum kaynaklarından biridir. Düzenli süt tüketimi size zengin bir kalsiyum kaynağı sağlasa da vücutta emilimi için D vitamini ile birlikte tüketilmesi gerekmektedir. Süt içerken yanında elma veya muz gibi bir meyve tüketerek gerekli kombinasyonu oluşturabilirsiniz.

SOYA SÜTÜ

Laktoz intoleransı bulunan kişilerin süt tüketmesi maalesef mümkün değildir. Ancak onun yerine güvenle içecekleri soya sütü seçeneği bulunmaktadır. Soya sütünün normal sütten bir artısı daha içerisinde ek olarak protein ve D vitamini içermesidir.