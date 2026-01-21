Kemik erimesine ’dur’ diyen mucize besin! Günde 1 porsiyonu kemikleri çelik zırha çeviriyor

DİŞ HASSASİYETİ VE ÇÜRÜKLER

Yeterli düzeyde kalsiyum alınmadığında bundan en çok etkilenen yapılardan biri dişlerdir. Zamanla dayanıklılığını kaybeden dişler daha hassas ve kırılgan bir yapıya bürünebilir ve çürük oluşumu kolaylaşabilir. Kalsiyum eksikliği ilerlediğinde çene kemiğinde zayıflama meydana gelerek diş kaybına kadar varan sorunlara yol açabilir. Bu belirtiler, ağız ve diş bakımına yeterince özen göstermeyen kişilerde daha sık görülebilmektedir.