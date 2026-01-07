Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Dünyanın en iyi futbol şehirleri belli oldu! İşte İstanbul'un listedeki yeri...
Giriş Tarihi: 07.01.2026 10:24 Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 10:25

Dünyanın en iyi futbol şehirleri belli oldu! İşte İstanbul'un listedeki yeri...

Yapay zeka, dünyanın en iyi futbol şehirlerini açıkladı. Dünya üzerinde çok büyük bir kitlesi bulunan futbol çerçevesinde yapılan araştırmada sonuçlar herkesi şaşırttı. Avrupa, Güney Amerika ve Afrika'dan birçok şehrin yer aldığı listede İstanbul'un da yeri belli oldu. İşte detaylar…

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ FUTBOL ŞEHİRLERİ

32. Bilbao

31. Genoa

30. Porto

29. Belgrade

28. Valensiya

27. Porto Alegre

26. Moskova

25. Rosario

24. Kahire

23. Napoli

22. Montevideo

21. Paris

20. Sevilla

19. Lizbon

18. Torino

17. Dortmund

16. Roma

15. Atina

14. Münih

13. Amsterdam

12. Glasgow

11. Meksiko

10. Barselona

9. İstanbul