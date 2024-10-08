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Haberler Galeri FC 25'in en iyi 100 futbolcusu belli oldu! Galatasaray'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'ya fark attı
Giriş Tarihi: 08.10.2024 13:39 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 13:39

FC 25'in en iyi 100 futbolcusu belli oldu! Galatasaray'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'ya fark attı

Futbol oyunlarının en popüler oyunu olan EA Sports FC, yeni serisi EA FC 25 ile bu yıl da oyun ve futbol tutkunlarıyla buluştu. Gerçekçi bir futbol deneyimi sunma amacıyla oyunseverlerin ilgisini çeken EA FC 25'in çıkışıyla birlikte oyunda yer alan en iyi 100 futbolcu da belli oldu. En iyi 100 futbolcu arasında Galatasaray'ın yıldız isminin Cristiano Ronaldo'ya fark atması da dikkat çekti.

FC 25’in en iyi 100 futbolcusu belli oldu! Galatasaray’ın yıldızı Cristiano Ronaldo’ya fark attı

İŞTE EA FC 25'İN EN İYİ 100 FUTBOLCUSU

FC 25’in en iyi 100 futbolcusu belli oldu! Galatasaray’ın yıldızı Cristiano Ronaldo’ya fark attı

100. Rúben Neves | Al Hilal | 84

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FC 25’in en iyi 100 futbolcusu belli oldu! Galatasaray’ın yıldızı Cristiano Ronaldo’ya fark attı

99. Kingsley Coman | Bayern Münih | 84

FC 25’in en iyi 100 futbolcusu belli oldu! Galatasaray’ın yıldızı Cristiano Ronaldo’ya fark attı

98. Federico Chiesa | Liverpool | 84

FC 25’in en iyi 100 futbolcusu belli oldu! Galatasaray’ın yıldızı Cristiano Ronaldo’ya fark attı

97. Yassine Bounou | Al Hilal | 84

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