Giriş Tarihi: 08.10.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024
13:39
FC 25'in en iyi 100 futbolcusu belli oldu! Galatasaray'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'ya fark attı
Futbol oyunlarının en popüler oyunu olan EA Sports FC, yeni serisi EA FC 25 ile bu yıl da oyun ve futbol tutkunlarıyla buluştu. Gerçekçi bir futbol deneyimi sunma amacıyla oyunseverlerin ilgisini çeken EA FC 25'in çıkışıyla birlikte oyunda yer alan en iyi 100 futbolcu da belli oldu. En iyi 100 futbolcu arasında Galatasaray'ın yıldız isminin Cristiano Ronaldo'ya fark atması da dikkat çekti.