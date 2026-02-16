Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Şampiyonlar Ligi'nin en değerli takımları güncellendi! İşte Galatasaray'ın yeri...
Giriş Tarihi: 16.02.2026 21:28 Güncelleme Tarihi: 16.02.2026 21:31

Şampiyonlar Ligi'nin en değerli takımları güncellendi! İşte Galatasaray'ın yeri...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-26 sezonunda lig aşaması sona erdi ve play-off turuna geçildi. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, yarın Juventus ile karşı karşıya gelecek. Turnuvada takımlar, değerleriyle dikkatleri çekiyor. Devler Ligi'ndeki takımların kadro değerlerini sizler için derledik. İşte Galatasaray'ın yeri...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması sona erdi. 8.hafta maçlarının tamamlanmasıyla sıralama belli oldu ve play-off aşaması yarın başlayacak.

Transfermarkt verilerine göre, turnuvadaki 2 kulübün kadro değeri 1 milyar Euro barajını aşmış durumda.

Turnuvanın en değerli takımları arasında dev takımlar başı çekerken, İspanya ve Fransa'dan milyar Euro'luk kulüpler listede yer alıyor.

35 – KARABAĞ – 28,65 MİLYON EURO

33 – BODO/GLIMT – 57,53 MİLYON EURO

29 – OLYMPIAKOS – 141,75 MİLYON EURO

27 – CLUB BRUGGE – 192,10 MİLYON EURO

24 – GALATASARAY – 287,35 MİLYON EURO

22 – BENFICA – 350,50 MİLYON EURO

21 – MONACO – 351,55 MİLYON EURO

18 – LEVERKUSEN - 429,25 MİLYON EURO

17 – ATALANTA – 434,60 MİLYON EURO

15 – SPORTING LISBON – 470,50 MİLYON EURO

14 – DORTMUND – 502,90 MİLYON EURO

13 – JUVENTUS – 551,70 MİLYON EURO

12 – INTER – 670,30 MİLYON EURO

11 – ATLETICO MADRID – 526 MİLYON EURO

10 – NEWCASTLE UNITED – 711,55 MİLYON EURO

9 – TOTTENHAM – 873,50 MİLYON EURO

8 – BAYERN MUNIH – 980,95 MİLYON EURO

7 – LIVERPOOL – 1,04 MİLYAR EURO

6 – BARCELONA – 1,13 MİLYAR EURO

5 – CHELSEA – 1,17 MİLYAR EURO

4 – PSG – 1,19 MİLYAR EURO

3 – ARSENAL – 1,31 MİLYAR EURO