23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, Kocaeli... 23 Nisan İETT, Marmaray, Metro bedava mı?

Resmi tatil günlerinde uygulanan ücretsiz ulaşım kararları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için de gündeme geldi. İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de metro, otobüs, tramvay ve Marmaray gibi toplu taşıma araçlarının bayram günü ücretsiz olup olmayacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, 23 Nisan'da ulaşım ücretsiz mi, hangi şehirlerde geçerli?