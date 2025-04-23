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Haberler Yaşam 23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, Kocaeli... 23 Nisan İETT, Marmaray, Metro bedava mı?
Giriş Tarihi: 23.04.2025 06:22 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 06:26

23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, Kocaeli... 23 Nisan İETT, Marmaray, Metro bedava mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar, İETT, Marmaray, Metro ve diğer ulaşım araçlarının 23 Nisan Çarşamba günü ücretsiz hizmet verip vermeyeceğini araştırıyor. Peki, 23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, detaylar...

23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, Kocaeli... 23 Nisan İETT, Marmaray, Metro bedava mı?

Resmi tatil günlerinde uygulanan ücretsiz ulaşım kararları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için de gündeme geldi. İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de metro, otobüs, tramvay ve Marmaray gibi toplu taşıma araçlarının bayram günü ücretsiz olup olmayacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, 23 Nisan'da ulaşım ücretsiz mi, hangi şehirlerde geçerli?

23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, Kocaeli... 23 Nisan İETT, Marmaray, Metro bedava mı?

23 NİSAN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

23 Nisan Çarşamba günü toplu ulaşımın ücretsiz olup olmayacağıma dair açıklamalar gelmeye başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

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23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, Kocaeli... 23 Nisan İETT, Marmaray, Metro bedava mı?

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü, vatandaşlar bazı toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. Buna göre; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden faydalananlar, 4736 sayılı Kanunun 1'inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacak.

23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, Kocaeli... 23 Nisan İETT, Marmaray, Metro bedava mı?

ANKARA

EGO Genel Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda otobüs, metro ve ANKARAY'ın ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar 23 Nisan Çarşamba günü saat 06.00'dan 24.00'e kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

EGO'nun 23 Nisan'da 377 güzergahta cumartesi günü servis programına göre hizmet verecek otobüslerinin hareket saatlerine ve güzergahlarına, EGO CEP'TE mobil uygulamasından ve EGO'nun internet sitesinden ulaşılabilecek.

23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, Kocaeli... 23 Nisan İETT, Marmaray, Metro bedava mı?

KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir, vatandaşların kutlamalara rahat ulaşım sağlamaları ve bayramı coşkuyla kutlamaları için 23 Nisan Çarşamba günü toplu taşıma araçlarını ücretsiz yaptığını duyurdu. Böylece otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında uygulanacak ücretsiz seferler sayesinde aileler, çocukları ile birlikte hem Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliklerine hem de şehir içi gezilere ücretsiz şekilde erişebilecek.