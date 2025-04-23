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23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, Kocaeli... 23 Nisan İETT, Marmaray, Metro bedava mı?
Giriş Tarihi: 23.04.2025 06:22
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025
06:26
23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, Kocaeli... 23 Nisan İETT, Marmaray, Metro bedava mı?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar, İETT, Marmaray, Metro ve diğer ulaşım araçlarının 23 Nisan Çarşamba günü ücretsiz hizmet verip vermeyeceğini araştırıyor. Peki, 23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, detaylar...