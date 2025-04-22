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Haberler Yaşam 23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de 23 Nisan toplu taşıma ücret tarifesi gündemde
Giriş Tarihi: 22.04.2025 08:57 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 08:57

23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de 23 Nisan toplu taşıma ücret tarifesi gündemde

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl hafta ortasına, Çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatil kapsamında kamu kurumları, okullar, üniversiteler, bankalar ve pek çok özel sektör kuruluşu kapalı olacak. Vatandaşlar, tatili en verimli şekilde değerlendirmek isterken bir yandan da ulaşım planlarını yapmaya başladı. Özellikle metro, metrobüs, Marmaray, tramvay ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarını kullanmayı düşünenler, 23 Nisan'da ulaşımın ücretsiz olup olmadığına dair araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 23 Nisan Çarşamba günü toplu taşıma ücretsiz mi?

23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir’de 23 Nisan toplu taşıma ücret tarifesi gündemde

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta sonu Açıköğretim sınavlarına katılan adaylara sağlanan ücretsiz ulaşımın ardından gözler 23 Nisan'a çevrildi. Özellikle Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ve tramvay gibi araçları kullanacak vatandaşlar, resmi tatilde ulaşımın ücretsiz olup olmadığını arama motorlarında mercek altına aldı. İşte konu ile ilişkin detaylar…

23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir’de 23 Nisan toplu taşıma ücret tarifesi gündemde

23 NİSAN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

23 Nisan 2025 Çarşamba günü toplu taşıma seferlerinin ücretsiz olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Geçtiğimiz resmi bayram tatilleri göz önünde bulundurulduğunda bu sene 23 Nisan'da da metro metrobüs, otobüs, tramvay seferlerinin ücretsiz olması öngörülüyor.

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23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir’de 23 Nisan toplu taşıma ücret tarifesi gündemde

Konuyla ilgili İETT, EGO ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden resmi açıklama gelecek. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar ücretsiz toplu taşımadan İstanbulkart'ı kişiselleştirerek yararlanabiliyor.

23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir’de 23 Nisan toplu taşıma ücret tarifesi gündemde

KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir, vatandaşların kutlamalara rahat ulaşım sağlamaları ve bayramı coşkuyla kutlamaları için 23 Nisan Çarşamba günü toplu taşıma araçlarını ücretsiz yaptığını duyurdu. Böylece otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında uygulanacak ücretsiz seferler sayesinde aileler, çocukları ile birlikte hem Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliklerine hem de şehir içi gezilere ücretsiz şekilde erişebilecek.

23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir’de 23 Nisan toplu taşıma ücret tarifesi gündemde

23 NİSAN'DA BAZI KÖPRÜ VE OTOYOLLARININ ÜCRETSİZ OLMASI BEKLENİYOR

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ücretsiz olarak hizmet vermesi bekleniyor.

Ancak "Yap-İşlet-Devret" modeliyle inşa edilen ulaşım projeleri bu uygulamaya dahil değil. Bu kapsamda, Kuzey Marmara Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçişleri 23 Nisan'da da ücretli olacak.