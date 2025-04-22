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23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de 23 Nisan toplu taşıma ücret tarifesi gündemde
Giriş Tarihi: 22.04.2025 08:57
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
08:57
23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de 23 Nisan toplu taşıma ücret tarifesi gündemde
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl hafta ortasına, Çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatil kapsamında kamu kurumları, okullar, üniversiteler, bankalar ve pek çok özel sektör kuruluşu kapalı olacak. Vatandaşlar, tatili en verimli şekilde değerlendirmek isterken bir yandan da ulaşım planlarını yapmaya başladı. Özellikle metro, metrobüs, Marmaray, tramvay ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarını kullanmayı düşünenler, 23 Nisan'da ulaşımın ücretsiz olup olmadığına dair araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 23 Nisan Çarşamba günü toplu taşıma ücretsiz mi?