23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir’de 23 Nisan toplu taşıma ücret tarifesi gündemde

23 NİSAN'DA BAZI KÖPRÜ VE OTOYOLLARININ ÜCRETSİZ OLMASI BEKLENİYOR

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ücretsiz olarak hizmet vermesi bekleniyor.

Ancak "Yap-İşlet-Devret" modeliyle inşa edilen ulaşım projeleri bu uygulamaya dahil değil. Bu kapsamda, Kuzey Marmara Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçişleri 23 Nisan'da da ücretli olacak.