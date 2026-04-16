Dünyanın en eski restoranı! 1725'ten beri fırını hiç sönmedi: Guinness rekortmeni restoranın 3 asırlık sırrı...
Giriş Tarihi: 16.04.2026 15:22
Güncelleme Tarihi: 16.04.2026 15:28
İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Sobrino de Botín, sadece bir restoran değil, adeta yaşayan bir müze. 1725 yılında Jean Botín tarafından kurulan ve Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın kesintisiz çalışan en eski restoranı olarak tescillenen mekan, asırlardır değişmeyen gelenekleriyle dikkat çekiyor.