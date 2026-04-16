Haberler Yaşam Dünyanın en eski restoranı! 1725'ten beri fırını hiç sönmedi: Guinness rekortmeni restoranın 3 asırlık sırrı...
Giriş Tarihi: 16.04.2026 15:22 Güncelleme Tarihi: 16.04.2026 15:28

İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Sobrino de Botín, sadece bir restoran değil, adeta yaşayan bir müze. 1725 yılında Jean Botín tarafından kurulan ve Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın kesintisiz çalışan en eski restoranı olarak tescillenen mekan, asırlardır değişmeyen gelenekleriyle dikkat çekiyor.

İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Sobrino de Botín, 1725 yılında Fransız aşçı Jean Botín tarafından kuruldu.

Açıldığı tarihten günümüze kadar aynı adreste faaliyet göstermeye devam eden bu restoran, Guinnes Dünya Rekorları tarafından 'dünyanın en eski kesintisiz çalışan restoranı' olarak tescillendi.

Mekanın en dikkat çekici özelliklerinden biri, açıldığı günden beri kullanılan odun fırınının hiç söndürülmemesi.

Taş duvarları ve ahşap detaylarıyla korunan yapı, yalnızca bir restoran değil aynı zamanda tarihi bir alan olarak da görülüyor.

ÜNLÜ İSİMLERİN UĞRAK NOKTASI!

Sobrino de Botín yıllar boyunca pek çok tanınmış ismi duvarları arasında ağırladı ve ağırlamaya da devam ediyor.

Bir diğer dikkat çeken detay ise Francisco Goya ile ilgili. Ünlü ressamın gençlik yıllarında burada bulaşıkçı olarak çalıştığı bilinenler arasında.

Bu durum, restoranın sadece gastronomi değil, kültürel açıdan da önemli bir geçmişe sahip olduğunu kanıtlıyor.

YÜZYILLARDIR DEĞİŞMEYEN LEZZET GELENEĞİ

Restoranın en bilinen yemeği 'cochinillo asado' 300 yıldır kullanılan odun fırınında hazırlanıyor. Aynı pişirme yöntemi ve tariflerle servis edilmeye devam ediyor.

Günümüzde modern restoran anlayışı yaygın olsa da Sobrino de Botín, geleneksel yapısını yüzyıllardır sürdürmeye devam ediyor.

Yüzyıllardır devam eden bu sistem, restoranı gastronomi açısından da önemli bir noktaya taşıyor.

İŞTE TARİHİN BİLİNEN EN ESKİLERİ...

14.400 YILLIK BİR EKMEK

2018 yılında Ürdün'deki Kara Çöl'de yer alan bir taş ocağında, yaklaşık 14 bin 400 yıl öncesine ait yanmış ekmek izleri ortaya çıkarıldı. Natufian topluluğu tarafından hazırlandığı belirlenen bu mayasız ekmeğin, günümüzde pita ya da focaccia benzeri bir yapıya sahip olduğu düşünülüyor.

Yabani tahıllar ve bir tür su bitkisinin yumrularından elde edilen unla yapılan bu ekmek, et ve bitki temelli bir diyetin tamamlayıcısıydı. Keşif, bu dönemde tarımın ilk izlerinin ortaya çıkmasına olanak sağladı.

TARİHE GEÇEN BİR ÇİKOLATA KUTUSU
Dünyanın bilinen en eski çikolata kutusu, 2018'de İskoçya'nın St. Andrews kentinde gün yüzüne çıkarıldı. Söz konusu kutunun, 26 Haziran 1902'de VII. Edward'ın tahta çıkışını anmak amacıyla özel olarak hazırlandığı ortaya çıktı.

Çikolata kutusunu hediye olarak alan genç kız, içindekileri hiç bozmadan saklayarak bunu kızına bırakmayı tercih etti. Yıllar sonra kutu, annesinden kızına; oradan da torun Freida McIntosh'a geçti. McIntosh ise bu nadide tarihi mirası 2008 yılında St. Andrews Koruma Vakfı'na bağışladı.

FİRAVUNLARIN PEYNİRİ
Dünyanın bilinen en eski peyniri, Kahire ve Katanya üniversitelerinden araştırmacıların yürüttüğü çalışmalar sırasında Mısır'daki Saqqara nekropolünde, Ptahmes'e ait mezarda ortaya çıkarıldı. Yaklaşık 3 bin 200 yıl öncesine tarihlenen bu peynirin, defin ritüelleri kapsamında sunulan bir cenaze yiyeceği olduğu belirlendi.

Bulunan peynir kalıntılarında koyun ve keçi sütüne özgü bakteri izleri tespit edildi. Uzmanlar, bu antik peynirin günümüz damak tadına göre oldukça keskin ve asidik bir lezzete sahip olacağını öngörüyor.

PERU'DA 6000 YILLIK PATLAMIŞ MISIR İZLERİ
Dünyanın en sevilen atıştırmalıklarından biri olan patlamış mısırın tarihi binlerce yıl öncesine dayanıyor.

Peru'nun kuzey kıyısındaki Paredones ve Huaca Prieta arkeolojik alanlarında bulunan patlamış mısır izleri, 6700 yıl öncesine tarihleniyor. Araştırmacılar, mısırın yerel kültürün gözde lezzetlerinden biri olabileceğini düşünüyor.

DENİZİN DİBİNDE BULUNAN 2400 YILLIK BİR BAHARAT
2004 yılında uluslararası bir araştırma ekibi, Ege Denizi'nde, Chios Adası açıklarında 70 metre derinlikte 2400 yıllık antik amforalar buldu. Bu amforalardan birinin içinde, kekikle tatlandırılmış bir yağ bulundu.

Bu keşif, otlarla yağı tatlandırma yönteminin 2000 yıldan daha eskiye dayandığını gösterdi. Bugün Ege'de eski kuşak kadınlar, otlarla yağ tatlandırmanın hem lezzet artırıcı hem de koruyucu bir yöntem olduğunu bilmektedir.

Arkeolojik kazılar sayesinde bulunan diğer antik soslar arasında Babillilerin yaklaşık 2000 yıl önce sebzeleri tatlandırmak için kullandığı yağ ve sirke karışımı ile Mısırlıların yağ, sirke ve baharat bazlı bir salata sosu da yer alıyor.

