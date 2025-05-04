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Haberler Yaşam HIDIRELLEZ DİLEK DUASI (Gül ağacı ritüeli): 2025 Hıdırellez duası nedir, dilek dilerken hangi dua okunur?
Giriş Tarihi: 04.05.2025 11:45 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 11:45

HIDIRELLEZ DİLEK DUASI (Gül ağacı ritüeli): 2025 Hıdırellez duası nedir, dilek dilerken hangi dua okunur?

Hıdırellez duasına yönelik ilgi her geçen gün artıyor. Orta Asya'dan Balkanlar'a, Anadolu'dan Ortadoğu'ya kadar geniş bir coğrafyada kutlanan ve Hızır ile İlyas'ın yeryüzünde buluştuklarına inanılan bu özel günde çeşitli geleneksel uygulamalar hayata geçiriliyor. Bu uygulamalar arasında en dikkat çekenlerden biri de dilek duaları oluyor. Her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde baharın gelişini simgeleyen bu özel günde dilekler tutulup, gül ağacının altına bırakılıyor.Peki, Hıdırellez duası nasıl yapılır,ne zaman okunur? İşte Hıdırellez Duası okunuşu...

HIDIRELLEZ DİLEK DUASI Gül ağacı ritüeli: 2025 Hıdırellez duası nedir, dilek dilerken hangi dua okunur?

Baharın gelişini simgeleyen ve Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar pek çok kültürde kutlanan Hıdırellez, renkli etkinlikler ve geleneksel uygulamalarla karşılanıyor. Bereket, sağlık ve dileklerle özdeşleşen bu özel gecede milyonlarca kişi umutlarını çeşitli ritüellerle dile getiriyor. Hıdırellez gecesinde dilek dileme yollarından biri de gül ağacına para veya dilek notu bırakmak olarak öne çıkıyor. Peki, Hıdırellez duası nasıl yapılır ve dilekler nasıl yazılır? İşte detaylar..

HIDIRELLEZ DİLEK DUASI Gül ağacı ritüeli: 2025 Hıdırellez duası nedir, dilek dilerken hangi dua okunur?

HIDIRELLEZ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Miladi takvime göre 6 Mayıs'tan başlayıp 7 Kasım'a kadar olan süre Hızır Günleri adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım'dan 5 Mayıs'a kadar olan süre ise Kasım Günleri adıyla kış mevsimini oluşturmaktadır.

2025 yılı Hıdırellez Bayramı 5 - 6 Mayıs günleri arasında kutlanıyor olacak.

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HIDIRELLEZ DİLEK DUASI Gül ağacı ritüeli: 2025 Hıdırellez duası nedir, dilek dilerken hangi dua okunur?

HIDIRELLEZ DİLEK DUASI NEDİR?

Bismillahirahmanirahim

Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.

HIDIRELLEZ DİLEK DUASI Gül ağacı ritüeli: 2025 Hıdırellez duası nedir, dilek dilerken hangi dua okunur?

HIDRELLEZ KÖKENİ NEDİR?

Hızır ve Hıdırellezin kökeni hakkında çeşitli fikirler ortaya atılmıştır. Bunlardan bazıları Hıdırellezin Orta Asya, Ortadoğu ile Anadolu kültürlerine ait olduğu; bazıları ise İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültür ve inançlarına ait olduğu yolundadır. Hıdırellez Bayramı'nı ve Hızır düşünüşünü tek bir kültüre mal etmek olanaksızdır.

HIDIRELLEZ DİLEK DUASI Gül ağacı ritüeli: 2025 Hıdırellez duası nedir, dilek dilerken hangi dua okunur?

HIDIRELLEZ DİLEĞİ NASIL DİLENİR?

Hıdırellez gelenekleri arasında en yaygın olanı gül ağacı altına dilek dilemektir. Bu gelenek Hıdırellez akşamında gerçekleştirilir. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyen ev resmi, araba isteyen araba resmi çizebilir. Hıdırellez sabahı da ilk iş gül ağacının dibine gidilir ve o notlar alınıp suya bırakılır.

Hıdırellez akşamında bir diğer dilek dileme biçimi de gül ağacına para asmaktır. Asılan paralar ve dilekler 6 Mayıs sabahı erkenden geri toplanır. Para cüzdana konulur ve yıl boyunca o para harcanmaz. Hıdırellez parası kişiye o yıl boyunca darlık ve parasızlık yüzü göstermez.