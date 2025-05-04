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HIDIRELLEZ DİLEK DUASI (Gül ağacı ritüeli): 2025 Hıdırellez duası nedir, dilek dilerken hangi dua okunur?
Giriş Tarihi: 04.05.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025
11:45
HIDIRELLEZ DİLEK DUASI (Gül ağacı ritüeli): 2025 Hıdırellez duası nedir, dilek dilerken hangi dua okunur?
Hıdırellez duasına yönelik ilgi her geçen gün artıyor. Orta Asya'dan Balkanlar'a, Anadolu'dan Ortadoğu'ya kadar geniş bir coğrafyada kutlanan ve Hızır ile İlyas'ın yeryüzünde buluştuklarına inanılan bu özel günde çeşitli geleneksel uygulamalar hayata geçiriliyor. Bu uygulamalar arasında en dikkat çekenlerden biri de dilek duaları oluyor. Her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde baharın gelişini simgeleyen bu özel günde dilekler tutulup, gül ağacının altına bırakılıyor.Peki, Hıdırellez duası nasıl yapılır,ne zaman okunur? İşte Hıdırellez Duası okunuşu...