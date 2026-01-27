Haberler
Son Dakika | Şarkıcı Güllü soruşturmasında flaş gelişme: Tuğyan'ın sevgilisi Kervan hakkında yeni karar
Giriş Tarihi: 27.01.2026 11:43
Son dakika... Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi Kervan, geçtiğimiz günlerde Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma süreci devam ederken, Kervan hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Kervan dosya kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.