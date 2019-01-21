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CHP - İyi Parti ittifakı ve 'de krize girdi

31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi ittifak görüşmelerine devam eden CHP ve İyi Parti yönetimleri, çıkmaza girdi. İllerin paylaşılmasında sıkıntı yaşayan iki partide ilişki kopma noktasına geldi.

Giriş Tarihi: 21.1.2019 12:45 Güncelleme Tarihi: 21.1.2019 12:57
CHP - İyi Parti ittifakı İstanbul ve İzmir'de krize girdi

Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, telefonla görüştü. İki liderin görüşmede görüş ayrılığı yaşanan ilçelerle ilgili değerlendirme yaptığı öğrenildi.

İki parti arasında Ankara'nın Etimesgut, Muğla'nın Bodrum, Denizli'nin Pamukkale, Kocaeli'nin Çayırova ve Bursa'nın Osmangazi ilçelerinde uzlaşı çıkmazken, söz konusu ilçelerde yaşanan görüş ayrılıkları bulundukları kentlerdeki diğer ilçeleri de kısmen etkiledi.

İki parti İstanbul ve İzmir'in ilçeleri konusunda da bir anlaşma sağlayamadı.

CHP- İyi Parti ittifakı İstanbul ve İzmir'de krize girdi

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CHP - İyi Parti ittifakı İstanbul ve İzmir'de krize girdi
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