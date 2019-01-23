Atatürk tüccarlığı yolunda ilerliyorlar!

Televizyon programlarında, belgesellerde, köşe yazılarında, konferanslarda ve hatta son dönemde özellikle kitaplarda Mustafa Kemal Atatürk üzerinden tüccarlık yapılıyor.

ATATÜRK TÜCCARLIĞI!

Bunların başında ise "Bidon kafa" yazısıyla bilinen Sözcü'nün yazarı Yılmaz Özdil geliyor. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in kaleme aldığı "Mustafa Kemal" kitabı ilk olarak okuyucuyla buluştu, Sözcü'nün yayınevinden bir de Atatürk ile alakalı çocuk kitapları versiyonu çıkarttı. "Mustafa Kemal" kitabı, 35 liraya satışa sunulmuştu, sonra da 1881 adet el yapımı ciltleme yaptırılarak 2 bin 500 liraya internet sitesinde satışa çıkardı. Bugün ise www.kırmızıkedi.com sitesinde saat 09.05'te satışa sunulan kitap kısa sürede satıldı. Birçok yazar köşesinden de Yılmaz Özdil'in Atatürk tüccarlığını eleştirdi. Özdil'in 10 yılda yazdığını iddia ettiği kitabıyla ilgili bazı okuyucular, kitap da bilgi hataları olduğunu da belirtti.

ATATÜRK İLE PARA KAZANANLAR

Bir diğer isim ise Can Dündar. Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni olduğu dönem FETÖ'ye hizmet ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılınca yurt dışına kaçan Dündar, şimdilerde Almanya'da yaşıyor. Yurt dışından sık sık Türkiye'yi kötüleyen Dündar da Atatürk üzerinden pirim yapan isimler arasında. "Mustafa" belgeseli ve sonra DVD ve kitabıyla birlikte satışa sunulmuştu. Can Dündar'ın da Atatürk üzerinden ne kadar kazandığı muamma!

Sözcü yazarlarından Emin Çölaşan da Atatürk kitabı yazarlarından... Onun da 2018 basımlı "İyi ki Varsın Atatürk" isminde kitabı bulunuyor. Aynı şekilde Sözcü yazarı Uğur Dündar'ın da yazılardan derlenen 2017 basımlı "Ya Atatürk Olmasaydı" isimli kitabı var.







Sözcü yazarlarından Sinan Meydan'ın da Atatürk ile ilgili yirmiye yakın kitabı var.

Cumhuriyet Mitinglerini organize eden CHP Milletvekillerinden Tuncay Özkan da "Hesaplaşma 21. Yüzyılda Atatürk" isminde kitabı var.

Ayrıca Vatan Partisi grubuna yakın Kaynak Yayınları'ndan çıkan Mustafa Kemal Atatürk ile alakalı birçok kitap bulunuyor. Hatta Atatürk biblolarının satışının da bu gruba yakın kanaldan yapıldığı biliniyor.

BENZERLİĞİNİ RANTA ÇEVİREN DE VAR

Bir de Atatürk ile benzerliğini kullanarak kitap çıkartan var. İtalik Yayınları'ndan çıkan "Atatürk dedi ki", isimli bir kitabı hazırlayan Göksal Kaya da Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğini bu kitapla ranta çevirdi.

Kısacası, söylemlerinde, yazılarında Mustafa Kemal Atatürk'ü kullanmayı adet edinen birçok kişi Mustafa Kemal Atatürk tüccarlığı yolunda hızla ilerliyor!

MÜJDAT GEZEN BOŞ DURMADI

Bilindiği gibi Müjdat Gezen de Halk TV'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli konuşmasına adli işlem yapılmasını ranta çevirdi. Metin Akpınar ile birlikte katıldıkları Halk Arenası programında sarf ettikleri sözler nedeniyle adliyeye çağrılıp ifadesinin alınmasıyla ilgili süreci kitap yaptı. Gezen, bir haftada "Haddini Bil" isimli kitap çıkardı. Bu kitabın da başta Halk TV olmak üzere sözde Atatürkçülerin yoğun ilgi gösterdiği mecralarda reklamları dönüyor. Gezen'in bu kitaptan kaç para kazanacağı ise merak konusu…