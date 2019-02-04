Diktatör Bay Kemal

Cumartesi günü yapılan PM toplantısında, muhaliflerle Kılıçdaroğlu'nun restleşmesi, kendisinin karşı olmasına rağmen İzmir Bayraklı'da Erdal Aksünger'i aday olarak çıkarmalarıyla iyice doruğa çıktı. Yetkiyi alan Kılıçdaroğlu'nun, bugün ya da yarın Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) toplayarak, Parti Meclisi'nden (PM) geçiremediği isimlerin adaylıklarını netleştirmesi bekleniyor.

TAKTİK SAVAŞI YAŞANDI

Bir önceki PM'den geçiremediği, Bodrum Belediye Başkanı Mustafa Kocadon, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç gibi isimleri tekrar PM'ye sunması gereken Kılıçdaroğlu, bu isimlerin tekrar PM'den 'veto' yemesi ihtimaline karşı başka bir hamle yaparak, aday belirleme yetkisini MYK'ya alma yoluna gitti. Ancak yetkinin verilmesinden önce PM'de yaşanan sert tartışmalar, muhalifleriyle Kılıçdaroğlu arasında taktik savaşına dönüştü. Muhalifler, Kılıçdaroğlu'nun yetki isteyeceği toplantıda, 'aday çıkartıyoruz' resti çekti. Muhalifler, Kılıçdaroğlu'nun istemediği Erdal Aksünger'i, İzmir Bayraklı'da başkan adayı olarak sahneye sürdü. Muhaliflerin Aksünger hamlesi, toplantıyı kilitledi.

15'LİLER KARŞI ÇIKTI

Star'ın haberine göre; Muhaliflerin, 'Sana rağmen aday gösteririz' hamlesi karşısında PM toplantısına ara vererek, hemen MYK'sını toplayan Kılıçdaroğlu ise dönüşte "Benim atadığım adaya oy vermeyiz diyorsanız, o zaman MYK'ya güvenoyu vermeyin" mesajıyla, reste 'tehdit' ile yanıt verdi. Kriz, Aksünger'in adaylıktan çekilmesiyle aşılabildi. 60 kişilik PM'den, 20 kişilik MYK'sı için 'güvenoyu' isteyeceği mesajıyla toplantıda muhalifleri geri adım atmaya zorlayan Kılıçdaroğlu yine de istediği yetkiyi 14'e karşı 43 oyla alabildi. PM oylamalarında Kılıçdaroğlu'na karşı olduğu bilinen ve partide '15'liler' olarak isimleri öne çıkan grup, yine karşı duruşunu sürdürdü.

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PM'DE VETO MYK'DA OLUR

Kılıçdaroğlu, aldığı yetkiyi öncelikle, bir önceki PM toplantısında çıkartamadığı Bodrum, Bayraklı, Silivri, Maltepe gibi ilçelerdeki adayları belirlemek üzere kullanacak. CHP'nin henüz belirlenmeyen 200'ü aşkın yerdeki belediye başkan adayları da yine bu yetki kapsamında Genel Başkanın hakim olduğu MYK'da belirlenecek. Kılıçdaroğlu'nun, MYK toplantısını da hemen yapıp, PM'den çıkartamadığı isimleri netleştirmesi bekleniyor. MYK'nın bugün ya da yarın toplanarak, Bodrum'da mevcut Başkan Mehmet Kocadon, Silivri'de Muharrem İnce'nin dünürü mevcut Başkan Özcan Işıklar'ı Maltepe'de Ali Kılıç'ı aday yapması bekleniyor.

Aksünger'den imalı paylaşım

Kılıçdaroğlu'nun karşısına PM'de Bayraklı adayı olarak çıkartılan Erdal Aksünger, sosyal medya hesabındaki paylaşımıyla dikkat çekti. Aksünger, kişisel Twitter hesabından, "Gerçek savaşçılar başkalarına üstün gelmek ya da onları yenmek, kontrolleri altına almak için savaşmazlar. Onlar kendilerinin efendisi, kaderlerinin belirleyicisi olmak için savaşır. Kendi içsel özgürlükleri için savaşırlar" paylaşımında bulundu.