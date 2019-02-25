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DSP Genel Başkanı Aksakal'dan lideri Kılıçdaroğlu'na: Yüzsüz, hadi oradan!

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin 'nin oylarını böldüğüne yönelik iddialara ilişkin, "Ekmeleddin'i cumhurbaşkanı adayı yapan sen, çizgisi, istikameti belli olmayanlara 15 günlüğüne ödünç 15 milletvekili veren sen, seçimlerde yenilip 'biz yenildik ama başardık' diye yüzsüz yüzsüz dolaşan sen, ondan sonra ''ye seçimi kazandıran ben.' Hadi oradan." dedi.

Giriş Tarihi: 25.2.2019 17:11 Güncelleme Tarihi: 25.2.2019 17:22
DSP Genel Başkanı Aksakal'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na: Yüzsüz, hadi oradan!

Aksakal, partisinin Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi'nde düzenlenen "Seçim Bildirgesi ve Aday Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

Konuşmasına toplantıya katılanları selamlayarak başlayan Aksakal, 31 Mart seçimlerine yapılamayan muhalefeti ele almak ve 2023'te cumhurbaşkanlığını kazanmak için girdiklerini söyledi.

"BU YAPTIĞINA ADALET Mİ"

DSP'nin AK Parti'ye seçim kazandıracağına yönelik iddialara tepki gösteren Aksakal, şu ifadeleri kullandı:

İstikameti belli olmayanlara 15 günlüğüne ödünç 15 milletvekili veren sen, seçimlerde yenilip 'biz yenildik ama başardık' diye yüzsüz yüzsüz dolaşan sen, ondan sonra 'AK Parti'ye seçimi kazandıran ben.' Hadi oradan. Bu oylar sizin babanızın tapulu malı mı? Ne zaman geçirdiniz zimmetinize bu oyları? 31 Mart seçimleri mevcut iktidarın karşısına gerçek muhalefeti çıkaracak, sizin gibi çapsız, çıkarcı, kavgacı, itici siyaseti ve aktörlerini tribünlere gönderecektir."

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Aksakal, "bölen" sözlerinden usandıklarını vurgulayarak, "Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüyüş yaptın 'hak, hukuk, adalet' diye. Bu yaptığın adalet mi? Ayıp değil mi? Bugüne kadar köpeksiz köyde değneksiz gezdiniz. Artık yeter. Yenimahalle'de, Çankaya'da aday çıkarmadık, hiç bundan bahsetmiyorsunuz ama değil mi o işinize geliyor çünkü. Keyfiniz yerinde." dedi.

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