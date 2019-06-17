Binali Yıldırım: "Ekrem Bey 'gençlere burs' dedi. Ama belediyeler burs veremiyor. Aslında veriyordu ama CHP konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü ve belediyelerin burs vermesini imkansız hale getirdi. Ekrem Bey nasıl 75 bin öğrenciye burs verecek onu merak ediyorum; veremez." ifadelerini kullanarak İmamoğlu'nun gençlere burs vaadinin gerçeklerle çeliştiğini açıkladı.

Binali Yıldırım: "Belediyenin gençlere burs vermesini CHP engelledi"

Yıldırım,"Evet belediyelerin. Öğrencilere kırtasiye desteği var. Öğrencilere kırtasiye desteği. Amatör spor kulüplerine 100 bin liralık tutarında destek vereceğiz her yıl. Şu anda bunun onda biri veriliyor. Spor tesislerinden gençler ücretsiz yararlanacak.

Motosikletle geçişler her iki köprüden bedava olacak. Üniversiteye hazırlanan, yani liseden mezun öğrencilik vasfını kaybetmişlere de bu ulaşım indiriminden onlar da yararlanacaklar. İşsizlik maaşı alanlara toplu ulaşım desteği vereceğiz. Öğretmenler bütün toplum ulaşımından bedava yayınlanacak. Gençlere bursu yazmadım.

ÇÖZEBİLİRİZ



Çünkü belediyeler burs veremiyor. Veriyordu esasında. CHP konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü ve belediyelerin burs vermesini artık imkansız hale getirdi. Ekrem Bey nasıl burs verecek merak ediyorum, veremez. Ama Ankara ile beraber iki parti anlaşırsa bunu çözebiliriz. Önce bu engelin aşılması lazım. Ekrem Bey'in daha önce beyanatı var İstanbul, Ankara'dan yönetilmeyecek diye, o da ayrı bir husus."ifadelerini kullandı.

350 BİN ÖĞRENCİNİN BURSU KESİLMİŞTİ

Belediyeler tarafından Yükseköğrenim gören öğrencilere verilen burslar, CHP'nin 21 Kasım 2008'de Anayasa Mahkemesi'ne açtığı dava sonucu iptal edilmişti. Mahkeme, 5102 sayılı "Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanunun", kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine doğrudan burs ve kredi vermelerini engelleyen hükmündeki "belediyeler hariç" ibaresini oy birliğiyle iptal etmişti. Türkiye genelinde belediyelerden burs alan 350 bin öğrencinin bursu kesilmişti.