Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Adnan Oktar örgütün yurt dışı ayağı için düğmeye basıldı!

Son dakika: örgütün yurt dışı ayağı için düğmeye basıldı!

Savcılık ve İstanbul Emniyeti’nin Suç Örgütü dosyasını hala kapatmadığı öğrenildi. Örgütün Çin, Cezayir, Almanya, Dubai ve ABD üzerinden yönetmeye devam eden yönetici kadrosuna yönelik düğmeye basıldı. 50 şüphelinin Türkiye’ye iadesi için yasal işlem başlatıldı. Şüphelilerin pasaportlarının da iptal edildiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 31.12.2019 11:48 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 11:57
Son dakika: Adnan Oktar örgütün yurt dışı ayağı için düğmeye basıldı!

FİRARİLER İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar grubuna yönelik süren 226 sanıklı davada 91 kişi ev hapsiyle tahliye edildi. Dava devam ederken örgüte mensup 50 şüpheli hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Savcılık şüphelilere ilişkin yakalama çalışmalarını devam ettirirken bazılarının Cezayir, Çin, Dubai ve ABD'de olduğu tespit edildi. Bu şüpheliler için ilgili ülkelere yazı yazılarak iadeleri talep edildi.

ÖRGÜTÜ YURDIŞINDAN YÖNETEN İSİMLER

Örgütün yönetici kadrosunun tutukluluk hali devam ederken Türkiye'deki firariler arasında bulunan İbrahim Seral Köprülü, Ali Tulum ve Cihat Gündoğdu hakkında arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan örgütü yurtdışından idare eden ve kara para trafiğini yönettiği iddia edilen Emre Çalıkoğlu (Cezayir), Tufan Gürlek (Cezayir), Hasan Basri Güner (Çin), Tahsin Akkaş (Almanya), Cenk Yabaş (Dubai), Fatih Menet (Türkmenistan), Erdem Rahvancı (ABD)'nın Türkiye'ye iadesi için düğmeye basıldı. Pasaportları iptal edilen bu şüphelilerin Türkiye'ye iadesi için ilgili ülkelere yazı yazılarak iadeleri talep edildi.

Kaynak: Akşam

Adnan Oktar'ın 20 yıl önceki sorgu görüntüleri ortaya çıktı!

Adnan Oktar Abdulhamid için skandal ifadeler kullanınca mahkeme karıştı

Adnan Oktar ve baş kediciği gizli geçitten böyle kaçmış!

Adnan Oktar: “Kardeşlerle ilişki yaşa, uzmanlaş”

Oktar örgütünün şok FETÖ bağlantıları

Adnan Oktar suç örgütünde Hizbullah ve FETÖ benzeri örgüt yapısı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Adnan Oktar örgütün yurt dışı ayağı için düğmeye basıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN