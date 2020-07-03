SON DAKİKA: Sakarya'da havai fişek fabrikasında çok şiddetli patlama! Sakarya'daki patlama sonrası ölü ve yaralı sayısı...

Son dakika haberleri... Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında, öğle saatlerine patlama yaşandı. Sakarya'nın hemen hemen her yerinden hissedilen patlama, ilk etapta büyük bir korku ve paniğe neden oldu. Patlamanın etkisiyle fabrika binalarının kapılarının ve çatılarının uçtuğu görüldü. Sakarya'nın yanı sıra Düzce'den de hissedilen patlama sonrası gökyüzü dumanlarla kaplandı. Bölgeye acilen itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yangını söndürme çalışmalarının halen sürdüğü bildirildi.

SON DAKİKA! SAKARYA'DA PATLAMA! ÖLÜ VE YARALI SAYISI...

Bölgede önlemler en üst düzeye çıkartılırken çevredekiler de uzaklaştırıldı. Başkan Erdoğan'ın talimatı ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bölgeye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da cuma namazı çıkışı sonrasında Sakarya'daki patlamaya ilişkin konuştu. Erdoğan, Sakarya'daki patlamanın ardından ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi vererek şunları söyledi;

Son dakika: Sakarya'da PATLAMA ANI kamerada! Havai fişek fabrikasındaki ilk patlamanın yaşandığı o an! | Video