SON DAKİKA: Sakarya'da havai fişek fabrikasında çok şiddetli patlama! Sakarya'daki patlama sonrası ölü ve yaralı sayısı...

Son dakika haberleri... Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında, öğle saatlerine patlama yaşandı. Sakarya'nın hemen hemen her yerinden hissedilen patlama, ilk etapta büyük bir korku ve paniğe neden oldu. Patlamanın etkisiyle fabrika binalarının kapılarının ve çatılarının uçtuğu görüldü. Sakarya'nın yanı sıra Düzce'den de hissedilen patlama sonrası gökyüzü dumanlarla kaplandı. Bölgeye acilen itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yangını söndürme çalışmalarının halen sürdüğü bildirildi.
Bölgede önlemler en üst düzeye çıkartılırken çevredekiler de uzaklaştırıldı. Başkan Erdoğan'ın talimatı ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bölgeye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da cuma namazı çıkışı sonrasında Sakarya'daki patlamaya ilişkin konuştu. Erdoğan, Sakarya'daki patlamanın ardından ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi vererek şunları söyledi;
Son dakika: Sakarya'da PATLAMA ANI kamerada! Havai fişek fabrikasındaki ilk patlamanın yaşandığı o an! | Video
2 VEFAT 74 YARALIMIZ VAR
Bildiğiniz gibi Sakarya Hendek'te bir havai fişek fabrikasında patlama yaşandı. Burada çalışan personel sayısı 189. Bölge koruma ve kontrol altına alındı. Her türlü çalışma yapılmakta. Patlamada şu ana kadar 2 vefat biri ağır 74 yaralımız var. Temennimiz tabi içeride olan yaralılarla ilgili de olumsuz almamaktır. Konuyla ilgili şu an 3 bakanım orada. Valimizi il ve ilçe belediye başkanlarımız orada.
İŞ YERİ SAHİBİ İLE DE GÖRÜŞTÜK
İş yeri sahibi ile de görüşmeler yaptık. Kendileri de tabi şu an itibarıyla olay yerinde çalışmaları sürdürüyorlar. Ben ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet yaralılara da şifalar temenni ediyorum. İnşaAllah bir an önce yangın tamamen kontrol altına alınıp söndürülmüş olsun. Daha büyümeden bu işi bitirelim. 160 dönümlük bir arazi üzerinde bu fabrika.
Bakanı Fahrettin Koca, iki kişinin hayatını kaybettiğini, 73 kişinin yaralı olduğunu söyledi.
Twitter hesabından paylaşım yapan Koca, şunları söyledi;
Sakarya Hendek'te, şehrin uzağındaki havai fişek fabrikasında bir patlama oldu. Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla süreci yakından takip etmek için birazdan olay yerinde olacağız. 85 ambulans, 2 helikopter ambulans, 11 UMKE ekibimiz olay yerinde. 2 can kaybımız, 73 yaralımız var.
VALİ KALDIRIM: 110 TON PATLAYICI VAR
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım canlı yayında yaptığı açıklamada, "110 ton civarında patlayıcının depoda olduğunu değerlendiriyoruz. Patlamalar devam ettiği için müdahale edemiyoruz. İçeride 100'ün üzerinde insan olduğunu değerlendiriyoruz. İçeriden çıkanlar da var. Şu ana kadar bize intikal eden bir can kaybı haberi yok. 41 yaralımızı hastaneye götürdük." dedi.
Son dakika: Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlamalar devam ediyor! Patlama anları kamerada | Video
HENDEK BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA
Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "150-200 civarında çalışanı olduğu söyleniyor. Ambulans ve itfaiye dışında kimseyi almıyorlar. Net bir bilgim yok. 3-4 yıl önce de patlama yaşandı. Aynı fabrikada oldu. Ölen olmamıştı. Patlamalar hala sürüyor. Olay yerine 300 metre mesafedeyim. İlk baştaki kadar güçlü olmasa da patlamalar sürüyor. Tüm ekipler şu an burada. Hendek ilçesine 16 kilometre mesafede bir tesis" dedi.
Son dakika: Havai fişek patlamasına ilişkin Hendek Belediye Başkanı'ndan önemli açıklamalar | Video
3 BAKAN BÖLGEYE GİDİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Soyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana gelen bölgeye gidiyor.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI A HABER CANLI YAYININDA SON DURUMU AKTARDI
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Yaralılarımızı çıkarmaya çalışıyoruz. Soğutma ve yangını söndürme işlemleri sürüyor. Patlamalar sürekli sürüyor. Tedbirleri alıyoruz." ifadeleri kullandı.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: DUALARIMIZ CANLARIMIZLA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Dualarımız canlarımızla. Sakarya Hendek'te patlama olan Havai Fişek Fabrikası'nda canlarımız var. Allah hepsini korusun. Tüm dualar ve gayretler onlar için.
A HABER CANLI YAYINDA YARALILARIN ÇIKIŞINI GÖRÜNTÜLEDİ
A Haber canlı yayında içeriden çıkan yaralıları görüntüledi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İşte dikkat çeken görüntüler...
Son dakika: Sakarya'da havai fişek patlamasından yaralılar böyle çıkarılıyor! | Video
TARIM VE ORMAN BAKANI PAKDEMİRLİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA
Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına müdahale için 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazözü bölgeye gönderdiklerini bildirdi. Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğü'müze bağlı 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazöz araç takviyesinde bulunarak, bölgeye gönderdik. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
SAKARYA'DAKİ PATLAMA İLE İLGİLİ AFAD'DAN AÇIKLAMA: HERHANGİ BİR RADYASYON KAYNAĞI YOK
Sakarya Hendek'te bulunan havai fişek fabrikasında 11.15 sularında meydana gelen kaza endüstriyel bir kaza olup, yetkililerden alınan bilgiye göre söz konusu fabrikada herhangi bir radyasyon kaynağı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından ölçümler sürekli yapılmakta ve konu takip edilmektedir.