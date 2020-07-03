Son dakika: Sakarya'da PATLAMA ANI kamerada! Havai fişek fabrikasındaki ilk patlamanın yaşandığı o an! | Video

Son dakika haberi: Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonrasında flaş görüntüler gelmeye devam ediyor. Patlama sonrasında gelen bilgilere göre 2 can kaybı, 74 yaralı olduğu belirtilirken, fabrikada patlama anında kaç kişinin olduğu bilgisi henüz verilmedi. Öte yandan patlama sonrasında gelen görüntülerin yanı sıra yaşanan patlama anının görüntüleri de paylaşıldı. Görüntülerde dev patlamanın şiddeti gözler önüne seriliyor.