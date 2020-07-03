Son dakika: Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlamalar devam ediyor! Patlama anları kamerada | Video
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Son dakika haberi: Sakarya Hendek'te bulunan bir havai fişek fabrikasında çıkan yangının ardından patlama meydana geldi. Olay yerine yakın bir noktadan çekilen görüntülerde patlamaların devam ettiği görülürken fabrikaya çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevkedildi. Kentin genelinde duyulan patlamada gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, patlamanın saat 11:15 civarlarında gerçekleştiği belirtiliyor.
Hendek belediye başkanı: Fabrikada 150'ye yakın çalışan var. Şu an içeride kaç kişinin olduğunu bilmiyoruz. Patlamalar devam ediyor. Yüksek duman gökyüzünü kaplamış durumda. Bomba düşmüş gibi bir patlama sesi meydana geldi.