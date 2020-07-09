Son Dakika Haberi: Sakarya'da şiddetli patlama meydana geldi! Olay sonrası ilk görüntüler ortaya çıktı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:19
00:14
06:38
Son dakika: Trabzon'da sel ve heyelan felaketi | Video 09.07.2020 | 11:27
00:22
Rize'de uçan tekmeyle dükkan camlarını parçalayan adam kamerada | Video 09.07.2020 | 10:36
00:27
Son Dakika Haberi: İstanbul'da metrobüste yangın | Video 09.07.2020 | 10:47
04:43
02:41
İstanbul'da otobüsten düşen kadın ağır yaralandı | Video 09.07.2020 | 10:12
02:20
İstanbul'da pişkin hırsızın 'Pes' dedirten hareketi kamerada | Video 09.07.2020 | 09:36
03:01
Şile'deki su skandalının mağdurları yaşadıklarını A Haber'e anlattı | Video 09.07.2020 | 00:35
04:38
40 metreden denize atlama anını kameraya çektiren Rus genç öldü! | Video 08.07.2020 | 20:06
01:35
Van Gölü'nde batan tekneden ilk görüntü | Video 08.07.2020 | 18:23
02:21
Başkentte araçtan 83 bin lira çalan hırsızlar polis kıskacında | Video 08.07.2020 | 18:23
02:22
Konya'da maskesiz yakalanan vatandaş kendi kendine şiddet uyguladı | Video 08.07.2020 | 16:02
00:39
02:19
00:23
01:31
00:55
00:58
Son dakika... Sakarya'da meydana gelen şiddetli patlama sonrası ilk ilk görüntüler ortaya çıktı! Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Bölgede yaralıların olduğu tahmin ediliyor.