Son dakika: Sakarya'da havai fişek patlamasından yaralılar böyle çıkarılıyor! | Video

Son dakika haberi: Sakarya'da bir havai fişek fabrikasında yaşanan patlamaya ilişkin son görüntüler gelmeye devam ediyor. Olay yerinden canlı yayın yapan A Haber ekipleri fabrikadan çıkarılan yaralıların çıkarılma anını görüntüledi. Sakarya Valisi, 10 kişinin hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını, 10 kişinin kendi imkanları ile dışarı çıktığını söylerken, yaralıların çıkarılma anları böyle görüntülendi.