Sakarya'da havai fişek fabrikasında art arda patlamalar! Çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi...

Sakarya'da havai fişek fabrikasında art arda patlamalar yaşandı. Patlama Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de birçok yeen duyuldu. Patlama deprem etkisi yaratırken, A Haber Muhabiri Hakan Süer'in aktardığına göre daha önce de aynı fabrikada patlama meydana gelmişti.

Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama! İşte olay yerinden ilk görüntüler | Video

Fabrikada patlamaların hala sürdüğü gelen bilgiler arasında yer alıyor.

AMBULANS VE İTFAİYELER

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Ölü ya da yaralı bilgisi henüz bulunmuyor.

HENDEK BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "150-200 civarında çalışanı olduğu söyleniyor. Ambulans ve itfaiye dışında kimseyi almıyorlar. Net bir bilgim yok. 3-4 yıl önce de patlama yaşandı. Aynı fabrikada oldu. Ölen olmamıştı. Patlamalar hala sürüyor. Olay yerine 300 metre mesafedeyim. İlk baştaki kadar güçlü olmasa da patlamalar sürüyor. Tüm ekipler şu an burada. Hendek ilçesine 16 kilometre mesafede bir tesis" dedi.

"BOMBA DÜŞMÜŞ SANDIK"

Babaoğlu, "Çok güçlü bir patlamaydı. Telefonlarımız susmuyor. Tüm kentte duyuldu. Çevre illerde de duyuldu. Bomba düşmüş sandık. Şu an güvenlik tedbirleri alındı. Güvenlik çemberi kuruldu." diye konuştu.