Son dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlama anından yeni görüntüler! | Video

Son dakika haberi: Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir havai fişek fabrikasında patlamalar yaşandı. Patlama deprem etkisi yaratırken olay yerinde yaşanan patlamalara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Havai fişek fabrikasındaki patlamada 2 can kaybı, 73 yaralı olduğu belirtilirken itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.