Son dakika: Sakarya'da patlama dehşetinin yaşandığı fabrikanın içinden ilk görüntüler | Video
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Son Dakika Haberi... Sakarya Hendek'te patlama dehşetinin yaşandığı fabrikanın içinden patlama sonrası ilk kez böyle görüntülendi...
Sakarya'da meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili bilgi veren Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Hendek ilçemizde bir fabrikada meydana gelen patlama ile ilgili bütün ekiplerimizin arama, kurtarma ve olaya müdahale çalışmaları yoğun şekilde devam etmektedir. Şu ana kadar intikal eden bir can kaybı yoktur. 56 yaralımız hastanelere sevk edilmiştir" dedi.