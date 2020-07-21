HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya’dan tuhaf açıklama! Tecavüz değil karşılıklı ve gönüllü bir beraberlikmiş!

HDP Kadın Meclisi: "İddialarda bahsi geçen kadınla 'kadının beyanı esastır' ilkemizle yaptığımız görüşmelerimizde ısrarla sormamıza rağmen taciz veya tecavüze ilişkin herhangi bir beyanı olmamıştır"



HDP'li Vekil Tuma Çelik'in, tecavüz skandalında kan donduran şok detaylar 'Sadistçe ve hunharca tecavüz etti! | Video

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya: "Kaldı ki milletvekili Tuma Çelik ile ilgili bu bilgi bizlere, Kadın Meclisimize geldiği ilk andan itibaren "İki tarafın da evli olarak karşılıklı ve gönüllü bir beraberlik yaşamış olsalar da.."

HDP, partiden istifa eden milletvekili Tuma Çelik'in tecavüz skandalıyla çalkalanıyor.





HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, olayın HDP Kadın Meclisi'ne geldiğini "İki tarafın da evli olarak karşılıklı ve gönüllü bir beraberlik yaşamış..." olduğunu iddia etti.

HDP Kadın Meclisi'nden ise "İddialarda bahsi geçen kadınla 'Kadının beyanı esastır' ilkemizle yaptığımız görüşmelerimizde ısrarla sormamıza rağmen taciz veya tecavüze ilişkin herhangi bir beyanı olmamıştır" denildi.

Hüda Kaya ve HDP Kadın Meclisi'nin açıklamaları birbirini yalanlıyor. Peki kim doğru söylüyor?







HANGİSİ DOĞRU

Çelik'in, bir kadına tecavüzde bulunduğunun 18 Temmuz'da SABAH Gazetesi'nde manşet olması sonrası HDP'den gelen farklı açıklamalar dikkat çekiyor.

HDP; iki sene önce gerçekleşen tecavüz skandalını basında yer almasının ardından duyurdu.

HDP Kadın Meclisi'nce 18 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada mağdur kadınla yaptıkları görüşmelerde mağdur kadının ısrarla sormalarına rağmen taciz veya tecavüze ilişkin herhangi bir beyanı olmadığı iddia edildi. Açıklamada şöyle denildi: Kadın Meclisimiz, süreçten pandemi başlamadan önce haberdar olmuştur. İddialarda bahsi geçen kadınla 'kadının beyanı esastır' ilkemizle yaptığımız görüşmelerimizde ısrarla sormamıza rağmen taciz veya tecavüze ilişkin herhangi bir beyanı olmamıştır. Haziran ayı sonunda Meclise gelen fezlekede ise taciz ve tecavüz iddiaları yer almıştır. Bu nedenle derhal disiplin süreci başlatılmıştır."





Hüda Kaya ise bir internet sitesine yaptığı açıklamada; tecavüz skandalının ardından partisinden istifa eden Çelik ile cinsel nitelikli saldırıya uğradığı iddia edilen kadının evli olduğunu, karşılıklı ve gönüllü bir beraberlik yaşadığını iddia etti.

Kaya; "Kaldı ki milletvekili Tuma Çelik ile ilgili bu bilgi bizlere, Kadın Meclisimize geldiği ilk andan itibaren 'İki tarafın da evli olarak karşılıklı ve gönüllü bir beraberlik yaşamış olsalar da bu durum asla kabul edilemez. Kendi özel yaşamları, yanlışları kendilerini ilgilendirmekten öte toplumsal bir sorumluluk gereği mutlaka yaptırım uygulanmalıdır' diyerek en sert tepkiyi göstermişimdir" iddiasında bulundu.

Kadın dernekleri… Köşe yazarları… Besleme medya kuruluşları… HDP ile ittifak yapan partiler…

“Dokunulmazlığını kaldırın hapse girsin”

HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'e Süryanilerden tepki

Son dakika! HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz skandalında WhatsApp mesajları ortaya çıktı!

Son dakika: Cinsel saldırı ile suçlanan HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik ihraç edildi...

HDP Mardin milletvekilleri Ebru Günay ve Pero Dündar, Tuma Çelik'in tecavüz skandalını ört-bas etmek istemiş!

HDP’li Tuma Çelik’in kirli sicili! Hem tecavüzcü hem de Türkiye düşmanı!