Video Haber HDP'li Vekil Tuma Çelik'in, tecavüz skandalında kan donduran şok detaylar 'Sadistçe ve hunharca tecavüz etti! | Video

HDP'li Vekil Tuma Çelik'in, tecavüz skandalında kan donduran şok detaylar 'Sadistçe ve hunharca tecavüz etti! | Video

HDP'li Vekil Tuma Çelik'in, tecavüz skandalında kan donduran şok detaylar 'Sadistçe ve hunharca tecavüz etti! | Video
19.07.2020 | 13:48

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HDP'li Vekil Tuma Çelik'in bir Süryani vakfı binasında evli kadına vahşice tecavüz iddiasında yeni ortaya çıkan detaylar olayın vahametini gözler önüne seriyor. HDP'li Vekil Tuma Çelik'in tecavüz skandalında tecavüz mağduru evli kadına attığı şoke eden WhatsApp mesajları ve savcılık ifadelerindeki detaylar kan dondurdu.

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