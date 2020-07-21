Kadın dernekleri… Köşe yazarları… Besleme medya kuruluşları… HDP ile ittifak yapan partiler…

HDP'li Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in tecavüz skandalı sonrasında sol camia tam bir sessizliğe büründü.

Kadın hakları savunuculuğu yaptıklarını her ortamda dile getiren sol kesim, dini bir kurumda ya da muhafazakâr bir kesimde bir iftira ya da suç olayı olduğunda bire bin kattıkları ve sözde savunmaya geçtikleri görülmüştü.

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Gerçek yüzlerini ortaya koyan sol camianın HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz skandalı iddiaları hakkında sus pus olmayı tercih ettikleri görüldü. Sol medya tecavüz skandalını haberleştirirken bile pasif bir şekilde gündeme taşımaları da dikkat çekti.





CHP'DEN HDP'Lİ VEKİLİN TECAVÜZ OLAYINA SES ÇIKMADI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na kadar CHP'lilerden de ses çıkmadı. Sol camiadaki bilindik isimler arasında HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği iddia edilen kadınla ilgili ifadelerin ortaya çıkması sonrasında hiçbir tepki ya da yorum gelmedi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise tecavüz olayıyla ilgili Twitter hesabından, 'Yazmıştım demek için!' birkaç satır yazarak durumu geçiştirdiği görüldü.





HDP İLE İYİ PARTİ DE AYNI ÇİZGİDE YER ALDI

Sözde kadın hakları savunuculuğu yaptıklarını belirten HDP'liler tecavüz olayına karşı tepki koymak yerine anlaşma yapmış gibi soruşturma sürecine geçiş bildirildikten sonra ses çıkarmadı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tecavüz konusuna dair tek kelime etmemesi de dikkat çekti. İYİ Partili ve HDP'li milletvekilleri de aynı şekilde tutumunu sürdürdü.





ALPHAN, AZARLAYARAK SUSTURMAYA ÇALIŞTI





Gazeteciler arasında kadın haklarından ve tacizden dem vuran kimi kadınlar ise sus pus oldu. Onlardan biri ise Melis Alphan. Tatilde olduğunu gerekçe göstererek HDP'li vekilin adını bile anmadan birkaç satır yazan Alphan, kendisine olayla ilgili neden hiçbir şey yazmadığını soranları azarlamaya kalktı.





Nevşin Mengü ise İstanbul Sözleşmesi üzerinden konuyu ele alarak siyasi bir şekilde tutum sergiledi. İsmail Saymaz ise Çelik'in ifadesini Twitter hesabından paylaştı ancak bir tepki göstermedi.





FETÖ DE HDP'Lİ VEKİLİN TECAVÜZ OLAYIYLA İLGİLİ KONUŞMADI

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının sosyal medya hesabına bakıldığında çoğunun HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz olayıyla ilgili paylaşımda bulunmamaları dikkat çekti. FETÖ'nün önde gelen isimlerinden olan firari Emre Uslu, Sait Sefa ve Adem Yavuz Arslan'ın da konuya dahil hiçbir şey yazmaması ve sol camiayla aynı tutumu takınması gözden kaçmadı.







TECAVÜZE KARŞI BİR DURUŞLARI YOK!

Birgün ve Cumhuriyet gibi gazeteler HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği belirtilen kadınla ilgili olayın ortaya çıkmasının ardından HDP'nin açıklamaları çerçevesinde olayı sundu. Ancak tecavüz olayıyla ilgili kadın hakları kapsamında bir tepki haberi yapmadı. Duvar Gazetesi ise tecavüz olayının ortaya çıkması ardından gelişen olayları sunarken kadına şiddet ve tecavüz konularını gündeme getirmek yerine haber geçme mahiyetinde içerikle haberi sundukları anlaşıldı.





HABER OLARAK GEÇENLER OLDU, TEPKİ HABERİ YAPILMADI

Aynı şekilde Sözcü, Karar, Özgür Gündem gibi gazeteler ise kadına yönelik şiddet konusuyla dindar ve muhafazakâr kesimle ilgili en ufak bir duyum alındığında bile tepki haberi yaparken ya da bunu günlerce okuyucu kitlesine sunarken HDP'li Tuma Çelik'in bir kadına tecavüz ettiğine dair skandalı pasifleştirdi. Pasif bir aşlık, içerik ve haber formatı kullanarak geçiştirmesi dikkat çekti. Bu olaya yaklaşımlarında HDP'den bir tecavüz olayının basına yansımasından kaynaklı, tecavüz konusunu sıradanlaştırmaya yönelik bir yöntem izledikleri anlaşıldı.

Sol Haber, Gerçek Gündem ve Bianet gibi kimi aşırı sol mecralarda ise güçlü bir tepki verilememesi dikkatlerden kaçmadı.

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