HDP'li Tuma Çelik'in cinsel saldırı suçuna organize perdeleme Tecavüz suçunu görmezden geldiler!

TECAVÜZ SUÇUNU GÖRMEZDEN GELEN GAZETE, TELEVİZYON VE AJANS!
Halk TV, Habertürk TV, Anka Haber Ajansı, Cumhuriyet Gazetesi, BirGün Gazetesi, Karar Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Independent Türkçe, Özgür Gündem, Sol Haber Gerçek Gündem ve Bianet; HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in bugün istifa ettiğini haberleştirdi.
Söz konusu gazete, televizyon ve ajans haberlerinde; Tuma Çelik'in 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde bir kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunması ve SABAH Gazetesi'nin "HDP'de kadına şiddetten sonra tecavüz skandalı" başlıklı manşet haberinin ardından istifa etmesi görmezden gelindi.