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Haberler Galeri HDP'li Tuma Çelik'in cinsel saldırı suçuna "organize perdeleme" Tecavüz suçunu görmezden geldiler!

'li 'in cinsel saldırı suçuna "organize perdeleme" Tecavüz suçunu görmezden geldiler!

Halk TV, Habertürk TV, Anka Haber Ajansı, Cumhuriyet Gazetesi, BirGün Gazetesi, Karar Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Özgür Gündem, Sol Haber, Gerçek Gündem ve Bianet; Mardin Milletvekili 'in partisinden istifa etmesini haber yaptı ancak bir kadına tecavüzde bulunduğunu görmezden geldi. Independent Türkçe, Oda TV ve T24 adlı internet siteleri de haberlerinde; Tuma Çelik'in açıklamasına geniş yerdi, "tecavüz"de bulunduğunu ise iddia olarak bir cümle yer aldı.

KENAN KIRAN KENAN KIRAN
Giriş Tarihi: 18.07.2020 15:12 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 15:38
HDP'li Tuma Çelik'in cinsel saldırı suçuna organize perdeleme Tecavüz suçunu görmezden geldiler!

Aralarında Halk TV, Habertürk Televizyonu, Cumhuriyet Gazetesi ve Oda TV'nin bulunduğu gazete ve televizyonlar; Halkların Demokratik Partisi () Mardin Milletvekili 'in, partisinden istifa etmesini haber yaptı ancak bir kadına tecavüzde bulunduğunu görmezden geldi.

HDP'li Tuma Çelik'in cinsel saldırı suçuna organize perdeleme Tecavüz suçunu görmezden geldiler!

TECAVÜZ SUÇUNU GÖRMEZDEN GELEN GAZETE, TELEVİZYON VE AJANS!

Halk TV, Habertürk TV, Anka Haber Ajansı, Cumhuriyet Gazetesi, BirGün Gazetesi, Karar Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Independent Türkçe, Özgür Gündem, Sol Haber Gerçek Gündem ve Bianet; Mardin Milletvekili 'in bugün istifa ettiğini haberleştirdi.

Söz konusu gazete, televizyon ve ajans haberlerinde; Tuma Çelik'in 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde bir kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunması ve SABAH Gazetesi'nin "HDP'de kadına şiddetten sonra tecavüz skandalı" başlıklı manşet haberinin ardından istifa etmesi görmezden gelindi.

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HDP'li Tuma Çelik'in cinsel saldırı suçuna organize perdeleme Tecavüz suçunu görmezden geldiler!

INDEPENDENT TÜRKÇE, ODA TV VE T24; TUMA ÇELİK'İN AÇIKLAMALARINA GENİŞ VERDİ, İDDİAYI BİR CÜMLE GEÇİŞTİRDİ!

Independent Türkçe, Oda TV ve T24 adlı internet siteleri de; haberlerinde 'li 'in açıklamalarına geniş yer verirken, Tuma Çelik'in "tecavüz"de bulunduğunu ise iddia olarak bir cümle verdi.

HDP'li Tuma Çelik'in cinsel saldırı suçuna organize perdeleme Tecavüz suçunu görmezden geldiler!

TECAVÜZ SUÇUNU GÖRMEZDEN GELDİLER!

Halk TV: " Mardin Milletvekili partisinden istifa etti"

HDP'li Tuma Çelik'in cinsel saldırı suçuna organize perdeleme Tecavüz suçunu görmezden geldiler!

Habertürk TV: " Mardin Milletvekili partisinden istifa etti"

HDP'li Tuma Çelik'in cinsel saldırı suçuna organize perdeleme Tecavüz suçunu görmezden geldiler!

Cumhuriyet Gazetesi: "'li Çelik: Partim zarar görmesin diye istifa ediyorum"

HDP'li Tuma Çelik'in cinsel saldırı suçuna organize perdeleme Tecavüz suçunu görmezden geldiler!

BirGün Gazetesi: "Bir kadının şikayetiyle hakkında soruşturma açılan 'li vekil, partisinden istifa etti… İstifa eden milletvekili ile ilgili HDP'den açıklama"

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