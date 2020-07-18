HDP'li Tuma Çelik'in cinsel saldırı suçuna organize perdeleme Tecavüz suçunu görmezden geldiler!

Aralarında Halk TV, Habertürk Televizyonu, Cumhuriyet Gazetesi ve Oda TV'nin bulunduğu gazete ve televizyonlar; Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, partisinden istifa etmesini haber yaptı ancak bir kadına tecavüzde bulunduğunu görmezden geldi.