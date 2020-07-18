HDP'li Tuma Çelik'in cinsel saldırı suçuna "organize perdeleme" devrede | Video

Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. HDP'den istifa eden Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması gündemde. Olay Mardin'de seçim çalışmaları sırasında toplantı yapılan binada Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in aynı toplantıya katılan bir partili kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyon 22 Temmuz Çarşamba günü toplanarak Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması dosyasını görüşecek. Konuyla ilgili CHP ve HDP'ye yakın medya organları olayın üstünü kapatmak istedi.