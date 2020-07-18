HDP'de bu kez "tecavüz" skandalı... HDP'li vekile cinsel saldırı suçlaması! | Video

HDP'de skandallar bitmek bilmiyor. Eşine şiddet uygulayan Mensur Işık'tan sonra şimdi de Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. HDP'den istifa eden Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması gündemde. Olay Mardin'de seçim çalışmaları sırasında toplantı yapılan binada Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in aynı toplantıya katılan bir partili kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. İddiaya göre Çelik, kendisini şikayet etmek isteyen kadını tehdit etti, baskı yaptı ancak engel olamadı. Kadın savcılığa şikayette bulundu. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenledi. Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyon 22 Temmuz Çarşamba günü toplanarak Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması dosyasını görüşecek.