SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bakanlar Kurulu'nu topladı. Dış politikada Doğu Akdeniz, Libya ve Ege Denizi'ndeki gerilim ile Suriye meselesi ele alındı. Ana gündem maddesi koronavirüs olan toplantının ardından Başkan Erdoğan ulusa seslendi. İşte Kurban Bayramı, koronavirüs ve Ayasofya ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar..

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Cuma günü vasıl olacağımız mubarek kurban bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Kurban için tüm kurumlarımız hazırlıklarını tamamlamıştır. Ülkemizde kesilecek büyük ve küçük baş kurbanlıkların tamamı yerli üretimdir.

Gerek kurbanlıkların kontrolü, kesim yerleri, temizlik hususunda gereken tedbirler ağırlıklı olarak yerel yönetimler vasıtasıyla alınmıştır. Kurban kesim yerlerinde yoğunluk oluşmaması için bayramın ikinci ve üçüncü günlerinin de değerlendirilmesini tavsiye ediyoruz. Yola çıkacakların dikkatli olmalarını rica ediyorum.

Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Kurban Bayramı' uyarısı! "Yola çıkacaklar ve kurban kesecekler..." | Video

ÇOĞU GİTTİ AZI KALDI

Temizlik, maske, mesafe kurallarından bayramda da asla taviz vermiyoruz. Sıkıntılı ve zahmetli olduğunu bildiğimiz bu kuralları kendimizin ve sevdiklerimiz için bu kuralları harfiyen uygulayalım. İnşallah çoğu gitti azı kaldı. Güzel günler bizi bekliyor.

Milletimizin salgın dönemindeki istihdam kaybını önlemek ve sosyal destek ihtiyacını karşılamak için 26,5 milyon liralık karşılıksız nakit ödeme yaptık. Her bir vatandaşımızın yanında yer almayı sürdüreceğiz.

Başkan Erdoğan'dan Mersin'de şehit düşen askerlerimiz için başsağlığı mesajı | Video

ŞEHİTLERİMİZ İÇİN TAZİYE MESAJI

Mersin, Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu maalesef ölü ve yaralılarımızın olduğunu öğrendik. Milli Savunma Bakanımız olay yerine intikal edip mevcut bilgileri aldılar. Şehit olan askerlerimize rahmet diliyorum, yaralılarımıza da Allah'tan şifalar diliyorum.

Geçtiğimiz Salı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2 yıllık değerlendirilmesini kamuoyuyla paylaşmıştık. Hamdolsun Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle tüm zorlukların üstesinden geliyor, hedeflerimize doğru adım adım ilerliyoruz. En büyük gücümüz birlik, beraberlik ve kardeşliğimizdir. Vesayet oyunları, terör örgütlerinin saldırıları, darbe girişimlerine rağmen bir ülke oluşumuzda bu haslete sıkı sıkıya borçluyuz.

KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK

Türkiye'yi hala geçmişin zayıf ve ürkek sananlar üzerimizde yeniden tahakküm kurmayı planlıyorlar. Halbuki egemenlik haklarını kullanma iradesine sahip bir Türkiye var. Kendi gerçeklerinin ve gücünün bilincinde bir Türkiye var. Bizim kimsenin toprağında, zenginliğinde gözümüz yok. Dayatmayla karşımıza çıkanlara cevabımızı uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru gücümüzle vermekten asla çekinmiyoruz, çekinmeyeceğiz.

Hem geçmişte uğradığımız haksızlıkların telafisi hem bugünkü haklarımızın müdafaası, gelecekteki hedeflerimize ulaşmak için ne gerekiyorsa onu yapmakta kararlıyız. Siyasi, ekonomik, sosyal, askeri her türlü rekabetin değişen diline, tarzına uygun şekilde kendimizi sürekli yeniliyoruz. Sahada ve masada yeni dönemin gereklerine göre mücadelemizi veriyoruz. İnşallah bundan sonra da aynı anlayış ve azimle yolumuza devam edeceğiz.

Başkan Erdoğan'dan Ayasofya Camii açıklaması: "Bir asır önce İstanbul işgal edildiğinde..." | Video

AYASOFYA MESAJI

Ayasofya'nın Fatih'in vakfiyesine uygun şekilde yeniden ibadete açılması, ülkemizin egemenlik haklarını kullanma konusundaki son örneklerinden biridir. Fethin en önemli hatırası olan Ayasofya'nın hangi şartlar altında camilik vasfından çıkartılarak müzeye dönüştürülmesinin bir anlamı, olmadığına, kalmadığına inanıyoruz.

Fatih'in 1453 yılında camiye çevirdiği İstanbul'un gözbebeği Ayasofya milletimize, tüm müslümanlara ibadethane olarak hizmet vermeyi sürdürecek. Buradan müslümanlar dışında hristiyan alemi aynı şekilde gelip ziyaretlerini yapabilecektir.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu mabedin cami vasfına yeniden iade edilmiştir. Ayasofya'nın kubbeleri yeniden ezan, kuran, salavat, tekbir sesleri ile yeniden inledi. Ayasofya'yı üç neslin hayalinde yaşattığı şekilde bir cuma günü aslına rücu etti. Şehri İstanbul'un artık bize tebessümle baktığını tüm kalbimizle hissediyoruz. Bize bugünleri gösterdiği için Allah'a şükrediyoruz. Eyüp Sultan Hazretleri başta olmak üzere tüm ilim ve hikmet erlerini rahmetle yadediyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han'ı minnet ve şükranla yadediyoruz.

Bu ulu mabedin kubbelerini kuran, eza, sala, dua sesleriyle canlandıran ecdadımızı dualarla yadediyoruz. Bu ulu mabedin yeniden ibadete açılması veren büyüklerimizin her birini saygıyla yadediyoruz. Yaşadığımız tarihi günlerin anlamı ve önemini her zerremizle hissediyoruz. Ayasofya'nın yanındaki gençlik günlerimizi hatırlıyoruz. Tam 567 yıl önce cami sıfatıyla şereflenin bu mabedin sıradan bir müze yerine yapılış amacına uygun şekilde ibadethane olarak kullanılmasının her inançtan insanı mutlu ettiğine inanıyoruz.

Başkan Erdoğan'dan önemli mesaj: "Ayasofya'yı Kur'an'la, cemaatiyle buluşturduk. Şimdi, yapacağımız diğer işlere yönelme vaktidir " | Video

Bir asır önce İstanbul işgal edildiğinde İstanbullu Sultanahmet ve Ayasofya'da buluşup 'yemin ediyoruz' diye ahitlerini tüm dünyaya haykırmıştı. Bu milletin önünde kimsenin duramayacağı birkaç yıl içinde ortaya çıkmıştır. Milletimiz düşmanı topraklarımızdan attıktan sonra da yine bu mabedin kubbeleri, şükür dualarıyla çınlamıştır.

Tüm camilerimizin minarelerinin önünde yemin ediyoruz ki, milletimizin son ferdi de son nefesini vermeden bu mabetler mahsun kalmayacaktır. Ezan, vatan, bayrağımıza kimsenin el uzatmasına izin vermeyeceğiz.

Şehadetleri dinin temeli olan ezanlarımızın yurdumuzun üzerinde ebediyyen inlemesi için gerekirse kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Türkiye bugün yeni bir diriliş mücadelesi veriyor. Hiç kimsenin bu ülkenin ve bu milletin istiklal ve istikbaline el uzatmayı aklından dahi geçirmemesi için büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz. Dahili ve harici bedbahların gizli veya açık saldırısına karşı tek bilet, tek vücut olarak yedi düvele karşı vatan müdafaası yapıyoruz.

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İstiklal mücadelesini yürütürken ülkemizi her alanda mamur etmeyi, geliştirmeyi, ileriye taşımayı ihmal etmiyoruz. Eğitim, sağlık, tarım, enerji, sanayi, sosyal destek, istihdama kadar her alana kadar cumhuriyet tarihinin tamamına denk hizmetle ülkemizi geliştiriyoruz.

Bu maddi altyapıyı manevi iklimle de kuşatıyoruz. İstanbul'da Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye'yi, Fatih'i yanlız bırakmamak için Çamlıca, Ataşehir camilerini yanlarına yoldaş eyledik. Şimdi de Levent ve Taksim'i inşa ediyoruz.

Ülkemizin dört bir yanında okul, hastane, yol, köprü ve diğer eserlere camilerimizle adeta ruh inşa ediyoruz. Bu vatanı ne düşman saldırıları, ne siyasi ve ekonomik krizler ne de kokuşmuş zihniyetlerini topluma dayatanlar çökertebilir. Milletimizin inancını besleyen kaynaklar diri kaldığı müddetçe bunların hepsinin üstesinden Allah'ın izniyle geleceğiz.

Camilerimiz 7'den 70'e milletimiz her bir ferdiyle ne kadar dolup taşıyorsa dinimiz İslam orada dimdik ayakta demektir. Camilerimiz dini ve sosyal etkileriyle hayatımızda ne kadar yer tutuyorsa geleceğimize o kadar güvenli bakabiliriz demektir. Buna karşılık camilerimiz ne kadar boş kalırsa gönül toprağımız o kadar çoraklaşıyor demektir.

DOĞU AKDENİZ VE LİBYA MASADA

Kabine Toplantısı'nda Libya'daki son durum ve Doğu Akdeniz'deki sıcak gelişmeler değerlendirilecek. Atılacak adımlar belirlenecek.

OKULLAR İLE İLGİLİ YOL HARİTASI KONUŞULACAK

Koronavirüsün en çok etkilediği alanlardan biri olan eğitim ile ilgili son gelişmeler masaya yatırılacak. Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk çalışmaları aktaracak, görüşleri alacak. Okullar ile ilgili yol haritası kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.

KABİNE'NİN EN SICAK GÜNDEMİ KURBAN BAYRAMI

Kabine Toplantısı'nın en sıcak gündemi ise Kurban Bayramı olacak. Koronavirüs salgını sürerken, Kurban Bayramı'nda alınacak önlemler vatandaşın da en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Kabine Toplantısı'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs ile mücadelede gelinen son noktayı anlatacak, Bilim Kurulu üyelerinin görüşlerini aktaracak.

SEYAHAT KISITLAMASI OLACAK MI?

Kurban Bayramı'nda sokak kısıtlaması veya seyahat kısıtlaması gibi uygulamaların hayata geçirilmesi beklenmiyor. Başkan Erdoğan daha önce bu konuda yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda bu tarz önlemlerin kolay olmadığını söylemişti. Erdoğan, gündemlerinde olmadığını belirtirken, yine de Bilim Kurulu ile istişare edileceğini vurgulamıştı.