Başkan Erdoğan'dan Mersin'de şehit düşen askerlerimiz için başsağlığı mesajı | Video

Başkan Erdoğan, Mersin'de şehit olan askerler için başsağlığı dileyerek şunları söyledi: "Mersin, Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu maalesef ölü ve yaralılarımızın olduğunu öğrendik. Milli Savunma Bakanımız olay yerine intikal edip mevcut bilgileri aldılar. Şehit olan askerlerimize rahmet diliyorum, yaralılarımıza da Allah'tan şifalar diliyorum."