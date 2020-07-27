Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Kurban Bayramı' uyarısı! "Yola çıkacaklar ve kurban kesecekler..." | Video
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Başkan Erdoğan Kurban Bayramı için yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Cuma günü vasıl olacağımız mubarek kurban bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Kurban için tüm kurumlarımız hazırlıklarını tamamlamıştır. Ülkemizde kesilecek büyük ve küçük baş kurbanlıkların tamamı yerli üretimdir. Gerek kurbanlıkların kontrolü, kesim yerleri, temizlik hususunda gereken tedbirler ağırlıklı olarak yerel yönetimler vasıtasıyla alınmıştır. Kurban kesim yerlerinde yoğunluk oluşmaması için bayramın ikinci ve üçüncü günlerinin de değerlendirilmesini tavsiye ediyoruz. Yola çıkacakların dikkatli olmalarını rica ediyorum."