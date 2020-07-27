Türkiye düşmanlarına Başkan Erdoğan’dan sert yanıt: "Ok yaydan çıkmıştır, maksuda ulaşacaktır" | Video
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Türkiye düşmanlarına Başkan Erdoğan’dan sert yanıt: "Ülkemizde bir kesim yapılan yollara, köprülere, havalimanlarına, hastanelere, barajlara, fabrikalara, yüksek teknoloji atılımlarına, siyasi ve diplomatik hamlelerine ne tepsi veriyorsa aynı kişi ve zihniyet Ayasofya'ya aynı tepkiyi gösterdi. Saflar, mecralar aynıdır. En önemlisi gayeler aynıdır. Amaç özgüven sahibi büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasının önüne geçmektir. Geçemeyecektir, ok yaydan çıkmıştır ve maksuda ulaşacaktır."