Başkan Erdoğan'dan Ayasofya Camii açıklaması: "Bir asır önce İstanbul işgal edildiğinde..." | Video
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Cami olarak yeniden ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklamada bulunana Başkan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi: "Bir asır önce İstanbul işgal edildiğinde İstanbullu Sultanahmet ve Ayasofya'da buluşup 'yemin ediyoruz' diye ahitlerini tüm dünyaya haykırmıştı. Bu milletin önünde kimsenin duramayacağı birkaç yıl içinde ortaya çıkmıştır. Milletimiz düşmanı topraklarımızdan attıktan sonra da yine bu mabedin kubbeleri, şükür dualarıyla çınlamıştır."