Başkan Erdoğan'dan önemli mesaj: "Ayasofya'yı Kur'an'la, cemaatiyle buluşturduk. Şimdi, yapacağımız diğer işlere yönelme vaktidir " | Video
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