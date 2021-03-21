Son dakika: “Küfürbaz savcı” nasıl deşifre oldu? Çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Son dakika haberleri: Twitter'dan sahte hesapla bakanlara, AK Parti yöneticilerine ve vekillere ağır hakaretler eden kişi, Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz çıktı. Adalet dağıtması gerekirken mesaisini sosyal medyada küfürbazlığa harcayan Gündüz, HSK tarafından açığa alındı. İki yıllık savcı Gündüz yakalanınca @HOHMUSTESARI hesabını kapattı.

Peki küfürbaz savcı nasıl deşifre oldu? Konuyla ilgili çarpıcı detaylar A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında yanıt buldu.

"Küfürbaz savcı" nasıl deşifre oldu? Çarpıcı detaylar A Haber'de ortaya çıktı

"SUÇ DUYURUSU ÜZERİNE AÇIĞA ÇIKARILDI"

Programa konuk olan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, "FETÖ'cü olduğuna ilişkin henüz bir şey bulamadık. Henüz diyorum ama. Bir suç duyurusu üzerine açığa çıkarıldı. AK Partili Bakanlara, yöneticilere küfür edince, onlardan birisi suç duyurusunda bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da BTK, Emniyet ve Siber Suçlarla Mücadele olmak üzere devletin ilgili kurumlarına yazıyor. Araştırılınca ortaya çıkıyor. Kendi adına hat kullanıyor. Patates mail hesabı açıyor." ifadelerini kullandı.