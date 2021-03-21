“Küfürbaz savcı” nasıl deşifre oldu? Çarpıcı detaylar A Haber'de ortaya çıktı
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Twitter'dan sahte hesapla bakanlara, AK Parti yöneticilerine ve vekillere ağır hakaretler eden Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz, HSK tarafından açığa alındı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "iftira" suçundan 2 yıldan 6 yıl 4 aya kadar ceza istemiyle hazırlanan iddianame Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nce oy birliğiyle kabul edildi. Peki küfürbaz savcı nasıl deşifre oldu? Konuyla ilgili çarpıcı detaylar A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…